Lluvias muy abundantes en la zona norte y nieve a 500 metros este jueves en Euskadi

Archivo - Una persona camina por una de las calles de Vitoria-Gasteiz tras una intensa nevada en 2023 (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi el recrudecimiento del temporal de invierno. Las precipitaciones serán muy abundantes en la mitad norte, acompañadas de tormenta y granizo durante la segunda mitad del día.

En el sur los chubascos serán más intermitentes y llegarán más debilitados. La cota de nieve irá en descenso y se podrá situar al final del día en los 500-700 metros, coincidiendo precisamente con las precipitaciones más copiosas.

El viento soplará con rachas fuertes cerca de la costa. Las temperaturas no superarán los 10 °C en el mejor de los casos y se registrarán heladas en zonas del interior.