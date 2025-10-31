Lluvias por la tarde y descenso de las temperaturas máximas, este sábado en Euskadi

BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi el paso de un frente que dejará lluvias por la tarde y descenso de las temperaturas máximas.

Durante la mañana soplará el viento del suroeste con fuerza y apenas lloverá. Sin embargo, a lo largo de la tarde el viento girará a oeste-noroeste y comenzará a llover, especialmente en la mitad oeste del territorio, donde localmente se pueden producir chubascos algo más intensos.

Por la tarde el viento se fijará del noroeste e irá refrescando. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20 grados en la costa y los 16 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 grados del interior y los 14 grados en la costa.