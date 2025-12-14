Localizadas cinco armas blancas en un control en las inmediaciones de una discoteca de Barakaldo

Armas blancas localizadas en el dispositivo de control en las inmediaciones de una discoteca de Barakaldo. - ERTZAINTZA

BILBAO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido propuestas para ser sancionadas por posesión de armas blancas en un dispositivo policial desarrollado en las inmediaciones de una discoteca de Barakaldo en el que se han ocupado cinco armas. Además, se ha identificado a 51 personas y 14 vehículos, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Este operativo preventivo se ha llevado a cabo durante la pasada noche y madrugada por la Ertzaintza, con la colaboración de la Policía Local, en las cercanías de una discoteca de Barakaldo donde se celebraba un concierto.

En los controles llevados a cabo se han incautado cinco armas blancas y se ha propuesto para ser sancionadas a cuatro personas por posesión de armas blancas en función de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

A lo largo de la noche se ha identificado también a 51 personas y a 14 vehículos dentro de este operativo, fruto de las tareas preventivas que realiza la Ertzaintza en el marco del Plan de Acción para el Control de Armas Blancas y Objetos Peligrosos en la vía pública.