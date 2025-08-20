Lola Herrera representa 'Camino a La Meca' en Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián junto a su hija, Natalia Dicenta

Archivo - (I-D) El actor Carlos Olalla, y las actrices Natalia Dicenta y Lola Herrero durante el pase gráfico ‘Camino a la Meca' - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lola Herrera protagoniza la obra 'Camino a La Meca' en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, junto a su hija, la actriz Natalia Dicenta, y Carlos Olalla. El montaje teatral estará en el escenario donostiarra del 27 al 31 de agosto.

Escrita por Athol Fugard, 'Camino a La Meca' está basada en la vida real de Helen Martins, una mujer que "desafió las normas de su época para abrazar su libertad y creatividad, que prefirió las preguntas a las certezas y que se enfrentó a su tiempo y al mundo que la rodeaba, desafiando los límites impuestos por la sociedad", según describen desde Donostia Kultura.

Esta adaptación, dirigida por Claudio Tolcachir, invita a reflexionar sobre la valentía de vivir fiel a uno mismo y la capacidad de transformar las limitaciones en oportunidades para crear belleza y significado.