López cree el Gobierno de Sánchez seguirá gobernando incluso después de 2027 porque España "bate récord de crecimiento"

Afirma que "las voces más ultras en el mundo no lo soportan" porque "se les cae el discurso"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá gobernando "incluso después de 2027" porque hay "una mayoría progresista" que ve que España "bate récord de crecimiento económico y de empleo", y se ha convertido en "un referente internacional". Además, ha asegurado que eso "no lo soportan las voces más ultras en el mundo" porque "se les cae el discurso".

En declaraciones a los periodistas en Vitoria, donde ha presentado los principales detalles de la próxima Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto, ha señalado que está "completamente de acuerdo" con el presidente Pedro Sánchez en que seguirán gobernando "incluso después de 2027".

En todo caso, ha dicho que eso dependerá de los resultados de las próximas elecciones generales, pero ha expresado su convencimiento de que "hay una mayoría progresista en este país, que ve que España bate récord de crecimiento económico y de empleo".

"Somos una voz fuerte en el mundo en defensa de la paz, suben las pensiones mientras se rellena la hucha de las pensiones, se sube el salario mínimo, y España se ha convertido en un referente internacional de un crecimiento justo, de una justicia social que es compatible con el crecimiento económico", ha destacado.

A su juicio, "eso es lo que no soportan las voces más ultras que hay en el mundo, que se les cae el discurso cuando ven que España asombra al mundo por su crecimiento económico, por su creación de empleo y, a la vez, avanza en derechos, avanza en salarios, avanza en bienestar, en diálogo social y en acuerdos".

"Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el presidente de que le queda mucho tiempo a este Gobierno y a este proyecto político que tan bien le está sentando al país", ha indicado.