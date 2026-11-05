López defiende que los candidatos del PSE garantizan el apoyo a un gobierno progresista sin "dependes ni precios"

1131317.1.260.149.20261105134248 Candidatos del Partido Socialista por Bizkaia para el Congreso y el Senado en su presentación en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Bizkaia, Patxi López, ha revindicado que los candidatos de su formación garantizan el apoyo a un gobierno progresista sin "dependes" ni "precios" como, según ha advertido, ocurre en el caso de PNV y EH Bildu.

El Partido Socialista ha presentado a sus candidatos al Congreso y al Senado por Bizkaia este jueves en un acto en Bilbao, en el que Patxi López ha asegurado que el "único objetivo" de los candidatos socialistas es "hacer que Pedro Sánchez vuelva a ser el presidente de un gobierno progresista durante los próximos cuatro años".

El actual portavoz del PSOE en el Congreso ha advertido a quienes sostienen que PNV y EH Bildu "también apoyan al gobierno progresista" de que la reforma laboral no fue apoyada por ninguna de estas dos formaciones y los jeltzales "hace bien poco" votaron también en contra de uno de los dos decretos de vivienda "con los que se pretendía controlar y limitar la especulación".

"Esto de que el PNV y Bildu apoyan, depende", ha señalado López, que ha subrayado que "la candidatura del Partido Socialista no tiene dependes, no tiene precios, no tiene ningún otro tipo de consideración", sino que "directamente tiene como objetivo que Pedro Sánchez gobierne cuatro años más al frente de un gobierno progresista".

Según ha planteado, en este objetivo "están todos los demás" porque "el gobierno progresista es el que garantiza" que va a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, que los jubilados no pierdan poder adquisitivo y que se defienda "con uñas y dientes" el modelo público del sistema de pensiones, que se siga avanzando en políticas de igualdad o que se impulsen medidas para la emancipación de los jóvenes.

López ha defendido que, pese a lo que "digan algunos", el Gobierno de Pedro Sánchez "ha hecho cosas, aunque haya que hacer más", en materia de vivienda y ha advertido de que "el problema muchas veces está en que algunos no aplican la ley de Vivienda". En todo caso, ha asegurado que el objetivo es "seguir trabajando" y construir vivienda pública y regular "un mercado que no funciona para limitar la especulación y para limitar a todos aquellos que quieren hacer negocio con la vivienda", en vez de que sea "un derecho".

Finalmente, ha reivindicado que un Ejecutivo liderado por Sánchez "hace política para la inmensa mayoría de la ciudadanía", mientras que el Partido Popular y Vox "anuncian, cada vez que se les escapa algo, que van a gobernar para privilegiar aún más a los que ya son privilegiados". "El 29 de noviembre elegimos entre cuatro años más de progreso o cuatro décadas de retroceso en este país", ha insistido.

PACTO INDECENTE

Por su parte, el cabeza de lista al Senado Txema Oleaga ha criticado que el "pacto indecente" del PP y Vox para las candidaturas a esta Cámara supone que los populares pidan "el voto para Vox" en Gipuzkoa, donde no presentarán candidatura.

Según ha criticado, el PP pretende que se vote a "una lista que tiene una propuesta que consiste en menos derechos, privatización de las pensiones, acabar con los servicios públicos y acabar con derechos conquistados". El PSOE, por contra, busca "ampliar y consolidar" derechos y libertades y garantizar "el progreso, la paz y la convivencia", ha remarcado.

Asimismo, ha advertido de que en Euskadi hay el "riesgo adicional" de que "hay unos partidos que quieren acabar con el autogobierno, con lo que es lo nuestro, incluso también con la lengua" ya que se han opuesto "a algo tan sencillo como que se pueda hablar" euskera en las instituciones europeas.