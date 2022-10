López replica a Feijóo que es el PP el que debe rectificar y no someter "a un chantaje inaceptable" al Gobierno

Cree que "no vale como líder" porque "le manejan a su antojo Ayuso y los jueces ultra", que solo "le permiten pactar con Vox"

BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es el PP el que tiene que rectificar y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cumplir con la Constitución porque "está erosionando" los sistemas judicial y político de España al mantener "el secuestro" al órgano de gobierno de los jueces con "un chantaje inaceptable" al Gobierno.

Además, cree que, con la suspensión de las negociaciones para renovar el CGPJ, Feijóo demuestra que "no vale como líder" porque "le manejan a su antojo Ayuso, los jueces ultra y la caverna mediática" que "solo le permiten pactar con la extrema derecha de Vox".

Lopez ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación en Bilbao después de que el presidente de los populares haya reclamado, en una Conferencia en Vitoria, "una rectificación" al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para consensuar con su partido la reforma del Código Penal en lo que se refiere a los delitos de sedición, rebelión y la tipificación de delito de convocatoria de un referéndum ilegal, con el fin de seguir trabajando en el acuerdo, ya avanzado, de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El dirigente socialista ha afirmado que el PP "ha puesto la enésima excusa para no cumplir la Constitución y ese incumplimiento constitucional está causando un serio daño, no solo al órgano de gobierno de los jueces, sino al propio sistema, al propio Poder Judicial y a la propia Justicia en España".

Patxi López ha reprochado a Alberto Feijóo que se haya atrevido a decir esta misma mañana "que el Gobierno deslegítima al Estado". "No, mire, el Partido Popular es el que no cumple la Constitución, el que mantiene secuestrado en un chantaje inaceptable al Poder Judicial, al que está debilitando, y está erosionando el propio sistema político en nuestro país", ha apuntado.

A su juicio, "lo hace seguramente, por un lado, para mantener esa mayoría de los que ellos creen 'los suyos' en el CGPJ y así cambiar, a través de los tribunales, lo que no les ha dado las urnas, y no hay nada más antidemocrático que esa intención".

"Pero es que, además, en esta ocasión lo que ha quedado claramente demostrado que el señor Feijóo no pinta absolutamente nada, que no tiene ni capacidad ni libertad, ni siquiera el valor suficiente como para adoptar sus propias decisiones", ha considerado.

En este sentido, ha añadido que al presidente del PP "le manejan a su antojo Ayuso, los jueces ultras y la caverna mediática, que le dicen lo que tiene que hacer en cada momento y que le impiden pactar con nadie". "El único pacto que le permiten hacer esa extrema derecha es con Vox, que es lo único que ha hecho el señor Feijó desde que ha llegado. Es decir, no vale como líder", ha subrayado.

López ha negado que, durante las negociaciones para nombrar a los nuevos miembros del CGPJ, el Ejecutivo se comprometiera a 'no tocar' el delito de sedición. "Si públicamente el Gobierno del PSOE ha manifestado la voluntad de modificar nuestro Código Penal y adaptar el delito de sedición a los parámetros europeos, que me parece que es lo más razonable cuando estamos compartiendo un proyecto común europeo", ha indicado.

"ALARDE DE ANTIDEMOCRACIA"

Por ello, se ha preguntado: "¿qué le parece mal al PP de que adaptemos nuestro Código a lo que existe en Europa?". En su opinión, los populares solo buscan "excusas para no cumplir la Constitución en un alarde de antidemocracia". "Lo que vamos a hacer ahora es esperar a ver si en algún momento le entra en la cabeza al Partido Popular que tiene que cumplir la Constitución", ha señalado.

El portavoz del PSOE en el Congreso ha precisado que ya no sabe "qué creer del señor Feijóo porque cambia más que una veleta con el viento". "Hace 48 horas Cuca Gamarra había dicho que la negociación de la renovación de los órganos del Poder Judicial nada tenía que ver con el asunto de la sedición, ayer por la mañana Feijóo dio una conferencia y no dijo para nada este asunto, y por la tarde cambia".

"¿Por qué?, ¿porque Ayuso le llama?, ¿porque algunos jueces ultras le llaman?, ¿porque la caverna mediática hace una campaña para no dejarle mover?. Por eso digo que no sirve para líder si no tiene el valor suficiente como para adoptar sus propias decisiones. Quien tiene que rectificar y cumplir la Constitución es él", ha aseverado, para enfatizar que "el Gobierno y el PSOE cumplen la Constitución", ha afirmado.

Patxi López ha dicho que también "tiene su cosa" que el líder del PP cuente públicamente la "conversación privada" que mantuvo con Pedro Sánchez. En todo caso, ha cuestionado "qué ha cambiado" si el presidente del Gobierno comunicó al jefe de la oposición "lo que ha venido diciendo prácticamente desde el principio de la legislatura, que la voluntad del Ejecutivo es adaptar" el Código Penal español al de otros países de Europa. "Lo único que han cambiado son el señor Feijóo y el Partido Popular", ha concluido.