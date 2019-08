Loza afirma que el nuevo Gobierno pondrá en marcha un proceso de reinserción similar a la 'Vía Nanclares'

Publicado 18/08/2019 18:25:36 CET

Advierte de los "indicios de radicalización" que reflejan los 'ongi etorris' e insta a las instituciones vascas a "ponerse de acuerdo"

BILBAO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, ha asegurado que la intención del actual Gobierno presidido por Pedro Sánchez es, en caso de reeditarse, poner en marcha un proceso de reinserción para los presos de ETA similar al de la 'Vía Nanclares'.

A su juicio, esta iniciativa "cumplió un objetivo", que era "dar posibilidad a una serie de presos de ETA de reinsertarse, que es a lo que obliga la Constitución". "Se abrió un espacio en el que los presos, a través del arrepentimiento y la autocrítica, recorrieron un camino previsto en la legislación penitenciaria", ha indicado.

Esta vía, a la que se han acogido reclusos de la banda terrorista como el exmiembro de ETA Rafael Caride Simón -uno de los autores del atentado de Hipercor, que este domingo ha liquidado su condena tras cumplir 26 años de prisión- es, según Loza, "un camino, establecido en la legislación, que fue extraordinariamente positivo para todos: para las víctimas, para los victimarios que se acogieron a ella y para el conjunto de la sociedad".

"Y es algo que es uno de los objetivos del actual Gobierno, el volver a poner en marcha una vía similar de reinserción, evidentemente, cuando el Gobierno esté constituido", ha manifestado en una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Loza se ha referido a los últimos homenajes a presos de ETA, que suponen "una exaltación del terrorismo a través de la exaltación del terrorista". "Es un homenaje a una persona que ha cometido delitos gravísimos de asesinato o de secuestro, y suponen una legitimación del terrorismo, no solo un insulto a las víctimas", ha insistido.

INDICIOS DE RADICALIZACIÓN

Para el delegado del Gobierno en Euskadi, cuando, además de celebrarse este tipo de actos, "algunos portavoces nos vienen a decir que fue necesario hacer todo esto para llegar a donde estamos", se demuestra que "hay indicios de radicalización" .

En su opinión, "en una sociedad" como la vasca "en la que todavía persiste el odio, legitimar el terrorismo es un riesgo tremendo de involución, algo que es absolutamente inaceptable".

Por ello cree que, ante los recibimientos a exactivistas de ETA, el Código Penal ofrece "una vía estrecha" que hay que "recorrer", y ha recordado que, por la vía administrativa, se han "parado ya un par de homenajes".

"Es muy importante que todas las instituciones vascas nos pongamos de acuerdo para que lo que prevé el artículo 4 de la ley de 2008, que se refiere a la dignidad de las víctimas, sea una realidad", ha indicado.

Según Loza, al igual que se acordó esa ley, se debe buscar "aquellos elementos que posibiliten el prevenir esa radicalización que, a corto plazo, no tiene riesgo, pero que a medio plazo, si no somos capaces de deslegitimar el terrorismo, estaremos yendo en el camino contrario al que todos queremos, la no repetición".

"Es muy importante que el conjunto de la sociedad no mire hacia otro lado y sea consciente de que un homenaje a un terroristas supone un homenaje al terrorismo y un inicio de radicalización. Luchemos todos contra él, instituciones y sociedad civil", ha concluido.