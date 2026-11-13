Ludotruke invita a las familias de Vitoria-Gasteiz a intercambiar juguetes y darles una segunda vida

La propuesta combina diversión, solidaridad y consumo responsable - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de la red municipal de ludotecas y ludoclubs, ha organizado para este próximo sábado la iniciativa Ludotruke, con la que invita a las familias a intercambiar juguetes, compartir experiencias y descubrir nuevas formas de jugar.

La actividad tendrá lugar de 17.00 a 20.00 horas en la sala de encuentro del centro cívico Lakua, bajo el lema 'Intercambia juguetes, crea nuevas aventuras', según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La propuesta combina diversión, solidaridad y consumo responsable, y demuestra que los juguetes pueden seguir despertando ilusión más allá de su primer uso.

La concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa, ha destacado el valor educativo y social de esta iniciativa, al señalar que Ludotruke "nos recuerda que jugar no tiene por qué significar comprar constantemente juguetes nuevos", y que "es posible compartir, reutilizar y dar nuevas oportunidades a aquellos que ya no utilizamos".

Las personas inscritas en la red municipal de ludotecas y ludoclubs pudieron entregar la semana pasada los juguetes que deseaban intercambiar. El resto de la ciudadanía podrá hacerlo el mismo 14 de noviembre, entre las 16.00 y las 17.30 horas.

Los juguetes deberán estar limpios, completos y en buen estado. Una vez entregados, serán valorados y se les asignarán puntos que posteriormente podrán utilizarse para elegir otros juguetes. No se admitirán videojuegos, juguetes bélicos, juguetes promocionales de menús infantiles de comida rápida ni aquellos que estén deteriorados.

El intercambio se desarrollará en dos franjas horarias: de 17.00 a 20.00 horas para las personas socias de la red municipal, y de 18.00 a 20.00 horas para el resto de la ciudadanía.

Además del intercambio, la jornada contará con juegos, manualidades y diferentes dinámicas familiares para que pequeños y mayores puedan disfrutar, compartir y aprender jugando.