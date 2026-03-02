Luis Zueco presenta este lunes en Bilbao 'El juicio', thriller histórico sobre "Los Caprichos" de Goya y la Inquisición

Archivo - Luis Zueco con la serie 'Los Caprichos' de Goya, protagonistas de su última novela - JEOSM - Archivo

El escritor Luis Zueco presenta este lunes en Bilbao su nueva novela 'El Juicio', donde narra en clave de thriller histórico la persecución por parte de la Inquisición al pintor aragones Francisco de Goya tras la públicación de su serie satírica 'Los Caprichos', una visión crítica de los vicios de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo de la nobleza y del clero.

La presentación, que cuenta con la presencia del propio autor, tendrá lugar en la Biblioteca de Bidebarrieta del Casco Viejo, a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. El acto está organizado en colaboración con Fundación BBK.

En su nueva novela, Zueco descubre uno de los episodios menos conocidos de la vida de Goya y "transporta al lector a un momento de inflexión para España, cuando el arte se convirtió en un espejo de la sociedad y, por lo tanto, en un arma capaz de cambiar la Historia".

Zueco sitúa su trama en torno a la publicación de la serie satírica, en 1799 cuando, tras la publicación de un anuncio en el Diario Madrid, donde hacía pública la puesta a la venta de la obra, apenas días después, retiró la serie de la circulación por miedo a las represalias de la Inquisición ya que el contenido de sus páginas,"una afilada crítica de la sociedad de la época, del pueblo crédulo, de la nobleza y del clero" empezaba a circular por la ciudad", explican desde la editorial.

El escándalo en torno a la serie llegó a oídos de la Santa Inquisición, "institución, ya en declive, que decide enfrentarse a alguien tan célebre y respetado como Goya para demostrar que sigue conservando un enorme poder".

A partir de este hecho real, el autor introduce como elemento de la trama la llegada a la corte de Angélica Diez, quien huye de un oscuro pasado y acude a Goya para que la retrate.

A pesar de su larga lista de espera, el maestro accede con una condición: también deberá posar para el encargo secreto de un poderoso político, cuadro pasará a la posteridad como "La maja desnuda".

De esta forma, Zueco sigue la pista al artista y a su misteriosa modelo, que se verán "atrapados en una persecución sin tregua, repleta de conspiraciones y misterios, por las calles y los palacios de Madrid".

En palabras del propio autor, "Los Caprichos son una de las obras más valientes de la historia del arte porque Goya no solo es un genio; es un hombre comprometido, que denuncia los vicios, las desigualdades y las injusticias y que arriesga todo por cambiar la sociedad y lograr un mundo mejor y más libre. Esta es su historia".

Tal y como ha descrito el propio escritor, también aragonés como el pintor, "Los Caprichos" son "una obra de autor libre, fantástica e intemporal, con la que el artista inició, en esta serie de grabados, una actividad artística nueva, completamente personal y al margen de sus compromisos oficiales".

En ellos, ha añadido, "reivindicó la educación y la libertad, la independencia de la inspiración y del artista creador, algo que lo convierte en un pionero".

Según Zueco, en este proyecto, "Goya planteó la necesidad del artista moderno de actuar según su propio dictado" y, de esta forma, "Los Caprichos son ya un arte no sujeto a las limitaciones de las obras de encargo y donde, como el mismo Goya escribe sobre otra serie de pinturas, el capricho y la invención no tienen límites".

El anuncio original de su venta en el Diario de Madrid no está firmado, pero los estudiosos han reconocido la colaboración en la autoría intelectual de Goya del escritor Leandro Fernández de Moratín, uno de sus amigos más fieles.

La serie se vendía encuadernada como si fuera un libro con un tejuelo en el lomo que indicaba su autor y título y nunca se vieron las estampas sueltas, ya que carecía de sentido". Era, ha proseguido, "una forma de lectura inconcebible y hasta peligrosa, como se puede deducir del proceso inquisitorial a Goya".

El libro, como tal, se contemplaba en privado, en un gabinete, lejos de las miradas curiosas y está documentado que la colección de los Caprichos de Goya fue investigada por el Tribunal de la Inquisición en Toledo, en el año 1804.

Esto, han explicado desde la editorial, "sucedió un año después de que el pintor los entregara al rey y cuando se vendían en la Real Calcografía".

Uno de los misterios sin resolver es que el expediente se conserva muy incompleto y la autoría de la persona que lo expurgó, "es una de las preguntas principales de las que nace 'El juicio', pero no fue ni la primera ni la última vez que el aragonés estuvo en el punto de mira de la Inquisición", han concluido.

BIOGRAFÍA

Luis Zueco (Borja, Zaragoza, 1979) es director de los Castillos de Grisel y de Bulbuente, dos fortalezas restauradas y habilitadas como alojamientos con encanto y como sede de eventos.

Además, es ingeniero industrial, licenciado en Historia y máster en Investigación artística e histórica, miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y colaborador, como experto en patrimonio y cultura, en persos me dios de comunicación.

Tras debutar en la ficción, alcanzó el éxito de crítica y público con la conocida como Trilogía Medieval: 'El castillo', 'La ciudad' y 'El monasterio', tres novelas con intrigas ambientadas por destacados escenarios arquitectónicos de la época.

Con posterioridad ha publicado 'El mercader de libros' (2020), 'El cirujano de almas' (2021) y, en 2023, 'El tablero de la reina', obra sobre los orígenes del ajedrez moderno y el ascenso al poder de Isabel la Católica.

Con ella comenzó la bilogía 'Un mundo nuevo', dedicada al momento en el que desaparece la Edad Media y comienza la Edad Moderna y que cerró un año después, en 2024, con la publicación de 'El mapa de un mundo nuevo', también publicada por Ediciones B, como todas las anteriores.