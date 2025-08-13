Made in Spain mostrará 28 títulos, con el estreno de cuatro largometrajes, en el 73 Festival de San Sebastián

La película 'Las delicias del jardín' de Fernando Colomo se estrena en Made in Spain del Festival de San Sebastián - SSIFF

Fernando Colomo y Mabel Lozano inaugurarán la sección con 'Las delicias del jardín' y el corto 'Abril, hoy no es invierno', respectivamente

SAN SEBASTIÁN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 títulos integrarán Made in Spain, la sección no competitiva del Festival de San Sebastián que acoge una muestra de las películas españolas del año. En la 73 edición, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre, tendrán lugar los estrenos mundiales de cuatro largometrajes y un cortometraje.

El resto de títulos pasaron antes por otros festivales o han sido ya estrenados en España. Entre ellos figuran trabajos de cineastas como Albertina Carri, Arantxa Echevarría, Belén Funes, Cesc Gay, Oliver Laxe, Eva Libertad, Julio Medem, Javier Rebollo, Celia Rico Clavellino, Carla Simón o Helena Taberna.

'San Simón' es el debut en la ficción del artista visual Miguel Ángel Delgado (Valdepeñas, 1974), que dirigió 'La pausa' (2011) y fue productor, director de fotografía y montador del documental 'Alberto García-Alix. La línea de sombra' (Nicolás Combarro, New Directors, 2017). Con este trabajo el realizador "desempolva la memoria" del campo de concentración que durante la dictadura franquista albergó la isla gallega de San Simón, cuyos prisioneros "sufrieron la represión rodeados de una belleza abrumadora", han detallado desde Zinemaldia.

La actriz, productora, directora y guionista Sara Sálamo (Santa Cruz de Tenerife, 1992) debuta en el largometraje con 'En silencio', una no ficción que documenta la recuperación del futbolista Isco Alarcón, al que una lesión impidió jugar la Eurocopa. Sálamo, que ha actuado en títulos como 'Todos lo saben' (Asghar Farhadi, 2018) o el cortometraje de Pedro Almodóvar 'Extraña forma de vida' (2023), ha dirigido, entre otros cortometrajes, 'La manzana' (2023) o 'Yaya' (2024), trabajos de ficción que estuvieron incluidos en la Sección Oficial del Festival de Málaga.

El mexicano Horacio Alcalá (Guadalajara, 1978) participará en la sección con el estreno de 'Fragmentos', que aborda la complicada relación de dos parejas cuando se cuestionan el porqué de su infelicidad. Manu Vega, Asia Ortega, Emma Suárez y José Luis García-Pérez protagonizan el nuevo trabajo del autor de filmes como 'Manual de uso para una nave espacial' (2009), 'A ras del cielo' (2013), 'Finlandia' (2021) o 'Sobre las olas' (2025).

ESTRENOS

Además de estos tres títulos, también serán programados en estreno mundial dos obras anunciadas hace unos días y que coincidirán en la misma sesión inaugural de Made in Spain.

Por un lado, el largometraje 'Las delicias del jardín', dirigida y protagonizada por Fernando Colomo (Madrid, 1946), incluye también en su elenco a Pablo Colomo, Carmen Machi, Antonio Resines, Brays Efe, María Hervás, Luis Bermejo y Javier de Juan.

En este filme, con dirección de fotografía de José Luis Alcaine, el cineasta retoma el tono autobiográfico y humorístico que remite a 'La línea del cielo' (Sección Oficial, 1983) e 'Isla bonita' (Zabaltegi, 2015).

Por otro, el cortometraje 'Abril, hoy no es invierno' comienza cuando una abogada de una asociación que asiste a personas con parálisis cerebral recibe un mensaje de SOS en su teléfono. Es el nuevo trabajo de Mabel Lozano (Toledo, 1967), directora y productora, guionista, cuyas películas abordan cuestiones relacionadas con los derechos humanos y de la mujer.

Con 'Chicas nuevas 24 horas' (2015) estuvo nominada al Goya al Mejor documental, y 'Biografía del cadáver de una mujer' (2020) y 'Ava' (2023) ganaron el Premio Goya al Mejor cortometraje documental. 'Lola, Lolita, Lolaza' (2024), su primera incursión en el mundo del cortometraje de animación, participó en la primera edición de la sección Cortometrajes Loterías.

CANNES Y MÁLAGA

Asimismo, Made in Spain rescatará dos de las producciones que concursaron en la última edición del Festival de Cannes: 'Sirat', con la que el director Oliver Laxe ganó ex aequo el Premio del Jurado, y 'Romería', de Carla Simón, que también optó a la Palma de Oro.

'Sorda' de Eva Libertad, tuvo su estreno mundial en la sección Panorama de la Berlinale, donde conquistó el Premio del Público, una distinción que también obtuvo en el Festival de Málaga junto a la Biznaga de Oro a la mejor película y sendos premios de interpretación para Álvaro Cervantes y Míriam Garlo.

'Los tortuga', de Belén Funes, fue estrenada en el Festival de Toronto y posteriormente consiguió en Málaga el Premio Especial del Jurado y los galardones a la mejor dirección y guion para la realizadora.

En la selección hay una importante representación de obras que fueron programadas en el Festival de Málaga, especialmente en su Sección Oficial. Es el caso de 'La furia, de Gemma Blasco, que entre otros premios obtuvo dos de interpretación para Ángela Cervantes y Àlex Monner; 'Todo lo que no sé', de Ana Lambarri Tellaeche; 'La terra negra', de Alberto Morais; 'Molt lluny', de Gerard Oms, que ganó el Premio al mejor actor para Mario Casas y el Premio del Jurado de la Crítica; 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat; 'La buena letra', con la que Celia Rico Clavellino obtuvo una mención especial del Jurado, y '8', de Julio Medem, que participó fuera de concurso y ganó el Premio del Público.

Además, Made in Spain incorporará también tres obras de la sección de documentales del Festival de Málaga: 'The Sleeper. El Caravaggio perdido' de Álvaro Longoria, 'Un hombre libre' de Laura Hojman y 'Almudena', de Azucena Rodríguez.

Otros títulos de la sección serán '¡Caigan las rosas blancas!' de Albertina Carri, 'Amanece en Samaná' de Rafa Cortés, 'The Designer is Dead' de Gonzalo Hergueta -recientemente presentado en Atlántida Mallorca Film Fest y que clausurará Made in Spain-, 'En la alcoba del sultán' de Javier Rebollo y 'L'edat imminent' del Col·lectiu Vigília.

Made in Spain también recuperará uno de los mayores éxitos comerciales del último año, 'La infiltrada', con la que Arantxa Echevarría obtuvo 13 nominaciones a los Premios Goya y consiguió llevarse la estatuilla a la mejor película y a la mejor actriz principal para Carolina Yuste. Otros filmes que llegarán al Festival de San Sebastián tras su estreno en salas son 'Mi amiga Eva' de Cesc Gay, 'Miss Carbón' de Agustina Macri y 'Nosotros' de Helena Taberna.