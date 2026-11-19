Magdalena Múgica, nueva presidenta de la Cámara de Comercio de Bilbao - CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Bilbao ha constituido este jueves su nuevo Pleno y ha elegido como nueva presidenta a Magdalena Múgica, que sustituye en el cargo a José Ignacio Zudaire. El Pleno está conformado por 60 vocales que han elegido a la presidenta y a los otros once cargos del Comité Ejecutivo.

Según ha informado la entidad cameral, en sus primeras palabras como presidenta, Múgica ha agradecido la confianza depositada por el Pleno, ha valorado el legado de su sucesor y ha reivindicado el papel esencial de la Cámara. "Es todo un honor acceder a la presidencia de una entidad con una gran historia y, sobre todo, con un importante presente, en la que trabajan grandes profesionales", ha dicho.

Tras recordar que este año la Cámara de Comercio celebra su 140 aniversario, ha destacado que en su ADN sigue presente el objetivo de trabajar "por y para Bizkaia, adaptándose a las nuevas necesidades y retos de las empresas de todos los tamaños y sectores, de sus trabajadores y de la sociedad en general". "Siempre desde la escucha y la colaboración público-privada", ha añadido.