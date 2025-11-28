Mañana templada, tarde fría y noche lluviosa este sábado en Euskadi

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada de alternancia de nubes y claros hasta media tarde, cuando empezará a empeorar el tiempo.

Durante la mañana y primeras horas de la tarde soplará viento del suroeste y las temperaturas seguirán siendo templadas, además, habrá una alternancia de nubes y claros en el cielo, con ambiente soleado en muchos momentos.

A partir de media tarde el viento girará a noroeste y el tiempo comenzará a cambiar; los cielos se cubrirán, con un descenso de las temperaturas y comenzará a llover, siendo las precipitaciones generalizadas por la noche. Se darán nieblas a primeras horas, que en puntos de Álava podrían aguantar hasta media mañana.