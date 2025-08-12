La Mancomunidad de Uribe Kosta pone en marcha una oficina energética para asesorar a los ciudadanos

BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta pondrá en marcha el próximo mes de septiemre una oficina de energía dirigida a la ciudadanía con el objetivo de ofrecer asesoramiento tanto en las facturas energéticas como en el uso diario de la energía.

Según han explicado desde la Mancomunidad, el asesoramiento presencial se realizará todos los miércoles y "tendrá carácter móvil", de manera que permanecerá cada semana en un municipio de la comarca vizcaína de Uribe Kosta.

El servicio comenzará el 10 de septiembre y estará operativo hasta finales de febrero. Durante el mes de noviembre también estará disponible el servicio los viernes por la mañana.

La Mancomunidad ha precisado que, aunque el servicio va a "pasar por todos los municipios, no será necesario esperar a que esté en tu municipio si te viene mejor una fecha de otro". Se podrá concertar cita previa por teléfono (943 062 930) o a través de un formulario (http://labur.eus/UKenergia), si bien también se podrá acudir a la oficina sin ella.

A través de esta iniciativa, se prestará asesoramiento principalmente sobre temas relacionados con la factura y el consumo de energía. "Entre otras, resolver dudas sobre los suministros energéticos en el hogar, reducir consumos y gastos, comprender y ahorrar en la factura de electricidad/gas, informar sobre el mercado eléctrico y los proveedores, informar sobre el Bono Social o sobre las diferentes subvenciones relacionadas", han avanzado los responsables de la Mancomunidad.

Además del servicio de asesoramiento presencial, desde la oficina de energía se impartirán charlas o talleres dirigidos a la ciudadanía sobre facturas energéticas, pobreza energética, o uso y consumo sostenible de energía, entre otros temas.

Para llevar a cabo el servicio de Oficina Energética la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta ha contado con una subvención en materia de Transición Energética y Cambio Climático de la Diputación Foral de Bizkaia