Manel Rodríguez-Castelló y Ediciones Contrabando, galardonados con el Premio de Traducción Etxepare - Laboral Kutxa 2025

SAN SEBASTIÁN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Manel Rodríguez-Castelló y Ediciones Contrabando ha sido galardonados con el Premio de Traducción Etxepare-Laboral Kutxa por traducir al catalán y publicar 'Glosak·Glossar el món', una selección de poemas de Tere Irastortza. El jurado ha destacado que la traducción es "excelente" y "fiel al texto original".

'Glosak·Glossar el Món' reúne una selección de poemas escritos por Tere Irastortza entre 1980 y 2023, traducidos al catalán por Manel Rodríguez-Castelló y publicados en una edición bilingüe catalán-euskera por el sello valenciano Ediciones Contrabando. El libro recoge 43 años de trayectoria poética de Tere Irasatortza (Zaldibia, 1961), quien publicó su primer poemario, 'Gabeziak', en 1980 y desde entonces ha dado a conocer 10 títulos más.

Traductor y editorial han recibido el premio de la mano de Irene Larraza, directora de Etxepare Euskal Institutua, y de Jokin Gorriti, en representación de Laboral Kutxa, en un acto que ha tenido lugar en la Biblioteca Central de Bidebarrieta, en Bilbao. El acto ha contado, además, con la participación de la autora, Tere Irastortza, así como del viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe.

El Premio de Traducción Etxepare-Laboral Kutxa, creado en 2015 para reconocer la mejor traducción del año de una obra literaria originalmente escrita y publicada en euskera, valora tanto la calidad de la traducción como el trabajo de promoción que realiza la editorial.

Del volumen 'Glosak·Glossar el Món' el jurado ha destacado que la traducción es "excelente, impecable en cuanto al lenguaje, de lectura ágil y fiel al estilo del texto original". Asimismo, ha subrayado que "respeta las formas poéticas propuestas por la autora" y valorado "el esfuerzo por buscar soluciones naturales en catalán que respondan al espíritu del poema en euskera". También ha reconocido, entre otros aspectos, que se trate de "una edición cuidada y bilingüe".

En esta undécima edición, el jurado ha estado compuesto por Jokin Gorriti, en representación de Laboral Kutxa; Imanol Otaegi, director para la Promoción y Difusión de la Cultura Vasca de Etxepare Euskal Institutua; Elizabete Manterola, profesora de la EHU y miembro de EIZIE (Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca); y Mikel Lasa, responsable de Comunicación de Etxepare Euskal Institutua.

Durante el acto de entrega del premio, Larraza ha subrayado la importancia de la traducción para "proyectar la literatura en euskera más allá de nuestras fronteras". "La traducción literaria es una puerta abierta al mundo: permite que nuestra literatura viaje, establezca diálogos con otras lenguas y culturas, y dé a conocer la creatividad y el talento de nuestras escritoras y escritores", ha afirmado.

Por su parte, Gorriti ha destacado el compromiso de la cooperativa de crédito con la promoción de la cultura vasca y ha señalado que para Laboral Kutxa "la promoción de la cultura y el euskera no son compromisos menores, sino rasgos esenciales y profundamente arraigados en nuestra forma de ser, que nos distinguen como entidad y aportan sentido y valor de forma evidente".

Al Premio de Traducción Etxepare - Laboral Kutxa pueden presentarse traductores y editoriales de cualquier parte del mundo, siempre que cumplan los siguientes requisitos: la traducción debe haberse publicado durante el año anterior (2024, en el caso de esta edición) y debe tratarse de la traducción de una obra literaria escrita y publicada originalmente en euskera.

El premio, dotado con 4.000 euros, se concede en función de la calidad de la traducción y de la planificación promocional de la editorial. Por este motivo, el galardón se comparte entre el traductor y la editorial. Además, las personas premiadas pueden recibir hasta 2.000 euros adicionales destinados a acciones de promoción -como presentaciones, campañas publicitarias u otras actividades- en el país donde se haya publicado la obra galardonada.

PREMIADOS

Manel Rodríguez-Castelló Manel Rodríguez-Castelló (Alcoy, 1958) es licenciado en Filología Hispánica por la Universitat de València y ejerció como profesor de catalán en secundaria entre 1983 y 2018, año en que se jubiló. Es autor de varios poemarios, y ha escrito numerosos artículos de opinión, así como crítica y ensayos literarios.

Como traductor, ha sido el encargado de traducir del inglés poemas del poeta escocés Norman McCaig (Edinburgh, 1910-1996) que aparecieron en la revista valenciana L'Aiguadolç (núm. 51, otoño de 2022) y del también escocés Allan Riach (Lanarkshire, 1957), cuyo libro 'La poesía escocesa moderna / Modern Scottish Poetry' coordinó en 2022.

Del francés tradujo, en los años 80, entre otros títulos, 'L'assassí de papà', 'Un amor màgic' o 'Carles és un brut mentider', todos para la editorial Tàndem. Su primera traducción del euskera fue el volumen 'Muga' (Editorial Pruna-Edicions del Buc, 2021), que incluía poemas de cuatro poetas vascos: Felipe Juaristi, Juan Ramon Makuso, Pello Otxoteko y Aritz Gorrotxategi.

Ediciones Contrabando nace en Valencia a comienzos de 2013 con el propósito de "convertirse en un nuevo cauce editorial por el que discurran voces singulares y de calidad en narrativa, ensayo y poesía, sobre todo". La colección Marte, a su vez, se creó, dentro de la editorial Contrabando, en el 2015, para estrechar vínculos entre las diversas voces de las lenguas peninsulares.