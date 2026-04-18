Manifestaciones denuncian en las capitales vascas la privatización de la sanidad y exigen el cese del consejero de Salud

Manifestación en Bilbao de OPA Herri Plataformak - EUROPA PRESS

BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

OPA Herri Plataformak, que aglutina plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, se han manifestado este sábado en las tres capitales vascas para denunciar que la sanidad pública se basa en "un modelo que intencionadamente debilita lo público para alimentar el negocio privado", y criticar que "ocho meses después" el Pacto de Salud, no hay "soluciones reales". Además, ha pedido la dimisión del consejero de Salud, Alberto Martínez, por su "intención clara de minimizar y ocultar" el alcance en el caso de las vacunas caducadas.

Las marchas de Bilbao y Vitoria han partido a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón y la Plaza Bilbao, respectivamente, mientras que la de San Sebastián saldrá desde el Boulevard a las 17.00 horas.

Cientos de personas han acudido a la convocatoria del mediodía, y concretamente en la de Bilbao se les ha unido el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, quienes han hecho suyas las reivindicaciones de OPA Herri Plataformak y los han recibido con aplausos poco después de iniciar el recorrido.

Antes de iniciarse marcha en la capital vizcaína, que ha transcurrido bajo el lema 'Osasungintza publikoaren alde! ¡Por la sanidad pública! Promesarik ez! ¡Soluciones ya!', los representantes de la entidad convocante, Mireia Saiz y José Ignacio Martínez, han advertido de que "la sanidad pública está en peligro" y requiere "cambios estructurales" que terminen con los recortes.

Según han denunciado, los denominados "planes de contingencia" son, en su opinión, "recortes durante cinco meses al año disfrazados", que derivan en cierres de servicios, reducción de horarios, falta de personal y centros sin personal médico o atendidos por residentes todavía en formación.

Tras lamentar que "la atención primaria está desbordada" pese a ser "uno de los ejes del pacto" y que las listas de espera cuentan con tiempos de atención "inasumibles", han recordado que las condiciones laborales "siguen deteriorándose" con una "sobrecarga asistencial" y una temporalidad "superior al 40%" debido, entre otros factores, a que las OPE no crean "empleo real y fracasan al no cubrir los puestos de difícil cobertura".

También han denunciado la falta de transparencia en la gestión de los casos de vacunas caducadas. "Han terminado por afectar a 21 tipos de vacunas y prácticamente a todas las OSIS, lo que pone de manifiesto que ha habido por parte del consejero (de Salud) una intención clara de minimizar y ocultar este grave problema, por lo que exigimos responsabilidades y, por lo tanto, su dimisión", han señalado.

Respecto al Pacto de Salud han pedido a Alberto Martínez, quien "ha presumido de que ha cumplido con el 85% del pacto, que aclare a la ciudadanía qué se ha hecho exactamente", ya que "ocho meses después no vemos ninguna mejora en salud".

Tras sus respectivos recorridos, las marchas han finalizado con la lectura de un manifiesto en la que han enumerado sus exigencias y críticas, y está previsto que en San Sebastián, donde se celebra esta tarde, se haga de igual manera.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Preguntados por la decisión del personal facultativo vasco de no realizar actividad extraordinaria en los turnos de tarde a partir de este lunes, han explicado que parten de que las "horas extras no son medidas estructurales, sino temporales" que se aplican "desde la década de los 90 y no han resuelto ninguno de los problemas".

"Sigue habiendo falta de personal", han señalado, para añadir que la "única" solución es "reforzar" la sanidad pública. "El consejero tiene competencias suficientes para abrir una negociación colectiva, por lo que instamos a que abra una negociación con todos los trabajadores, con los sindicatos del sector, y llegue a un acuerdo que lleva 15 años obsoleto", ha concluido.