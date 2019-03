Maroto (PP) dice que con "Podemos y Sánchez de la mano" regresa "el fantasma de una nueva crisis económica"

Publicado 23/03/2019 15:25:52 CET

Considera "una falta de respeto" que el PSE presente a Isabel Celaá como candidata por Álava "cuando no es de nuestro territorio"

VITORIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP y cabeza de lista por Álava en las próximas elecciones generales del 28 de abril, Javier Maroto, ha afirmado que con "Podemos y Sánchez de la mano" regresa "el fantasma de una nueva crisis económica". De este modo, ha alertado de la "posibilidad de que la malas políticas socialistas traigan más de lo mismo".

Maroto ha clausurado este sábado el acto que el Partido Popular ha celebrado en Laguardia (Álava) y en el que ha estado arropado por más de 300 afiliados y simpatizantes en la plaza de Torre Abacial donde ha acusado al PSE de ser "muleta del PNV a cambio de sillones y estar cómodo".

En su intervención, el candidato popular ha señalado que lo que "hoy vuelve con Podemos y Pedro Sánchez de la mano es el fantasma de una nueva crisis económica".

"Hoy Pablo Iglesias y Pedro Sánchez están muy contentos. Iglesias porque vuelve a la política y Sánchez porque vuelve su socio y amigo, pero realmente lo que vuelve es el fantasma de una nueva crisis económica como la de Zapatero si ellos siguen de la mano en el gobierno de España", ha señalado.

Asimismo, ha defendido los pueblos de Álava "frente a un PNV al que no le importan". "Queremos pueblos con vida, con oportunidades, con comercio, son servicio, no tenerlos abandonados. Al PNV y al PSE le importa muy poco Vitoria, nada los pueblos de nuestro Territorio", ha indicado, al tiempo que ha recalcado que "los pueblos no son un rincón como cree el PNV y el PSE, son el corazón de los alaveses, y por los que vamos a trabajar, los de Álava y por supuesto los de Rioja Alavesa".

Maroto ha añadido que el PSE de Álava se ha convertido "en la muleta del PNV a cambio de sillones y el PNV quiere tener el poder pero no para gobernar, sino para servir a sus intereses".

También ha querido "decir bien alto y claro y para todos" que el compromiso que adquirió con los vitorianos en su momento lo quiere hacer extensivo para todos los alaveses, "con todas las consecuencias". De este modo, ha manifestado que siempre ha defendido Vitoria y Álava porque "van en mis genes, porque las verdades son verdades y para que haya una mayoría unida que defienda el proyecto en el que creo". "Somos el partido de la solvencia en lo económico y también el de las personas", ha incidido.

El cabeza de lista por el Territorio alavés ha valorado al equipo que le acompaña a las elecciones generales del 28 de abril, con Javier de Andrés, de número dos, quien "conoce el territorio y posee un expediente brillante en la gestión"; Ana Salazar, número tres, "que tiene en el corazón a los pueblos alaveses", y Ainhoa Domaica, cuarta, "que se apellida social porque lo ha demostrado muchas veces".

Asimismo, ha indicado que "cuando alguien acude a la urna, tiene que pensar en su persona, en su familia, en sus negocios, en su país". "Para mí como para vosotros los valores que son garantía de empleo, de que el crecimiento vaya bien, si va bien no se abrirá el debate sobre pensiones. El PP tiene un proyecto que ha demostrado que es la garantía y el valor seguro", ha argumentado.

CRÍTICAS A CELAÁ

Asimismo, ha considerado "una falta de respeto" que el PSE presente a Isabel Celaá como candidata por Álava "cuando no es de nuestro territorio". "Nos han colado a Celaá que desconoce la realidad alavesa, ni ha residido nunca aquí, carece de vínculo alguno con Álava y con los ciudadanos de nuestro territorio", ha afirmado, para añadir que la candidata socialista "ejerce de bilbaína y ni sabe nada de Álava ni defenderá nunca a los alaveses".

Por su parte, el presidente del PP de Álava y candidato al Senado por el Territorio, Iñaki Oyarzabal, ha agradecido "la labor de los afiliados, su día a día con el partido, y el acompañamiento para seguir siendo la gran familia que somos".

"Queremos reivindicar lo que somos sin complejos. Como alaveses queremos un País Vasco dentro de España, una España unida", ha afirmado, al tiempo que ha denunciado "el maltrato de un Gobierno Vasco que siempre se olvida de Álava en sus presupuestos".

Además, ha señalado que "tenemos un proyecto para la Diputación, al servicio de los alaveses, no queremos una simple sucursal del gobierno en Álava".

"VOTO ÚTIL"

Oyarzabal ha recordado también la importancia del "voto útil", ya que "si no unimos el voto de centro derecha, que apuesta por un gobierno serio, sensato, que trabaje, que defienda la unidad de España, nos encontraremos con que la división del voto directamente le hace un favor a los nacionalistas".

"Tenemos que llamar a los que han tenido dudas a unir fuerzas con nosotros para defender lo que compartimos. No podemos permitir que vuelvan a arruinar nuestro país. Vamos a pelear para que nos sintamos cómodos los que somos y los que no somos nacionalistas, gobernando para todos", ha expresado.

Además, ha agradecido a Javier Maroto que encabece la candidatura a las elecciones generales por Álava y ha recordado que "hace 4 años ganó las elecciones en Vitoria, obtuvo la confianza de una inmensa mayoría, pero no le dejaron ser alcalde porque se atrevió a decir la verdad".

Por su parte, el actual alcalde de Laguardia, Pedro León, ha indicado que el cierre del ejercicio de 2018 en el Ayuntamiento de Laguardia ha supuesto "el mejor remanente de las últimas décadas, casi 1,8 millones de euros cumpliendo también con la regla de gasto y de estabilidad". Además, ha afirmado que durante su mandato se ha conseguido que el turismo "crezca un 36,40% con la relación de empleos que eso supone".

Por último, el candidato a la Alcaldía en los comicios del 26 de mayo, César García Olano se ha mostrado "ilusionado y con muchas ganas" con la candidatura y ha apostado por "continuar con los logros obtenidos en esta legislatura y seguir situando a Laguardia como uno de los referentes de Rioja Alavesa y de toda España".