Los Martes de Patrimonio regresan con seis conferencias sobre conservación y restauración del patrimonio cultural - DIPUTACIÓN DE ÁLAVA

VITORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Restauración del Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava ha organizado la cuarta edición de Martes de Patrimonio, "un ciclo de conferencias que ofrecerá una mirada a diferentes ámbitos relacionados con el estudio, la conservación y la restauración del patrimonio cultural", según ha informado este viernes la Diputación en un comunicado.

Bajo el lema 'Una mirada a su estudio y conservación', el programa reunirá durante seis martes a profesionales y especialistas de diferentes disciplinas, que compartirán sus conocimientos y experiencias en torno a piezas, obras y manifestaciones del patrimonio cultural de Álava

El ciclo comenzará el próximo 27 de octubre con la conferencia 'Trajes y modos de vestir en Euskal Herria', a cargo de Ane Albisu Iriarte, quien dará una amplia visión de los vestidos empleados en Euskal Herria y concretamente en Álava.

El próximo 3 de noviembre, Lauren Aliende Hoya y Rebeca Fernández García ofrecerán la conferencia 'Goya: del taller del grabador a su restauración', en la que se abordará el proceso de transformar el cobre en un lienzo de experimentación, rompiendo con el rígido grabado académico.

La tercera sesión será el 10 de noviembre y estará dedicada a contar la historia de recuperación del extraordinario sagrario renacentista de Moscador que se encontraba en un estado extremadamente delicado de conservación y ha estado a punto de desaparecer.

La programación continuará el próximo 17 de noviembre, cuando Joseba Carreras de Bergaretxe, Azucena Prior Santamaría y Eneko Tuduri Zubillaga protagonizarán la conferencia 'Naturaleza, arte y restauración: tres miradas sobre la pintura mural de Ribera de Valderejo'. Esta sesión pondrá el foco en "la relación entre patrimonio natural y patrimonio artístico, a través de la intervención llevada a cabo en las pinturas murales de este enclave alavés".

La programación continuará el 24 de noviembre con 'Las comunidades como portadoras activas en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial', a cargo de María Pía Timón Tiemblo, que hablara de "la importancia de las comunidades portadoras no sólo por su imbricación con cada una de las características que definen el Patrimonio Cultural Inmaterial, sino por ser sus transmisoras y mantenedoras".

El ciclo concluirá el próximo 1 de diciembre con 'Un pedazo de cielo cristalizado. Restaurar y conservar una instalación de arte contemporáneo', una conferencia de Azucena Prior Santamaría y Enrique Martínez Goikoetxea centrada en los retos que plantea la conservación de las obras de arte contemporáneo.