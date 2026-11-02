Martin Baron advierte de que "debilitar la prensa no es más que un medio para acabar con la libertad de expresión"

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista Martin Baron, ex director de The Washington Post y The Boston Globe, ha alertado este lunes en Bilbao de que "el verdadero objetivo de los aspirantes a autócratas no es la prensa", sino que "debilitarla no es más que un medio para alcanzar un objetivo más amplio: acabar con la libertad de expresión de todos".

Baron ha participado en el Foro Gran Vía en la capital vizcaína, donde ha abordado el deterioro global de la libertad de prensa, el auge del autoritarismo y los riesgos que la desinformación y la Inteligencia Artificial plantean para las democracias, ante un público de cerca de 300 personas del ámbito del periodismo, la economía, la política, la cultura y la sociedad vizcaína, según han informado sus organizadores.

El periodista estadounidense ha afirmado que, tras más de medio siglo de ejercicio profesional, no recuerda "una época más difícil" que la que se vive hoy y ha advertido de que "el verdadero objetivo de los aspirantes a autócratas no es la prensa, sino la verdad". "Debilitar la prensa no es más que un medio para alcanzar un objetivo más amplio: acabar con la libertad de expresión de todos", ha planteado.

Baron ha descrito un ecosistema informativo fragmentado en el que "las teorías de la conspiración alejadas de la realidad proliferan" y donde "la información verificada es más necesaria que nunca", aunque a menudo "genera desconfianza y es repudiada". A su juicio, una parte creciente de la ciudadanía "tiende a inclinarse por aquello que quiere oír, y no tanto por aquello que necesita saber", lo que dificulta la construcción de consensos basados en hechos contrastados.

Además, ha advertido de "la amenaza" que supone que el poder económico se concentre "cada vez más en unas pocas empresas" y el autoritarismo. Según ha lamentado, la libertad de prensa "está deteriorándose en todo el mundo".

Baron ha analizado, en concreto, la situación en Estados Unidos, donde, ha denunciado, las presiones políticas contra los medios se han intensificado y hay un clima cada vez más hostil hacia el periodismo independiente. El objetivo de numerosos ataques, ha añadido, no es únicamente "menospreciar a la prensa o deslegitimarla", sino "deshumanizarla".

Más allá de la situación de la prensa, ha alertado de que está en juego un principio mucho más amplio relacionado con los derechos fundamentales de la ciudadanía, según ha apuntado, "el derecho de músicos, autores, dramaturgos, guionistas y cómicos a expresarse como quieran"; "el derecho de científicos, estadísticos y académicos a hablar abiertamente"; y "el derecho de todos nosotros a hablar con libertad con nuestra familia, amigos, vecinos y colegas".

En su opinión, estas amenazas forman parte del debate sobre la libertad de expresión que afrontan las democracias. "Hoy ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo sobre cómo determinar qué es un hecho", ha lamentado, matizando que el problema afecta también a instituciones como la justicia, la ciencia o la academia.

"Los autócratas buscan intimidar, cuando no eliminar, a todos los árbitros independientes de los hechos. La prensa es uno de ellos. También lo son los jueces, los científicos y los historiadores", ha remarcado.

Ante esta situación, ha abogado por reforzar la transparencia como una de las principales herramientas para recuperar la confianza del público en los medios de comunicación. "No solo debemos contar la verdad, sino que debemos mostrarla", ha planteado.

Por ello, ha defendido que los medios hagan accesibles los documentos, vídeos, audios y bases de datos que sustentan sus informaciones. En palabras del periodista estadounidense, "nuestro lema en una época de dudas sobre nosotros y sobre los hechos básicos debe ser: mostrar, no solo contar. Deberíamos practicar una política de transparencia absoluta".

También ha admitido que existen "abundantes indicios" de que, a menudo, los periodistas están "desconectados" de una parte significativa de la sociedad.

Así, ha animado a que los periodistas demuestren con hechos que comprenden "los problemas, las expectativas y las aspiraciones de todos los ciudadanos", ya que "ese es el deber de un periodista" y también una condición necesaria para recuperar la confianza pública.

IA

A su entender, otro de los grandes desafíos es el papel de la tecnología y, especialmente, de la Inteligencia Artificial Generativa. En este campo, ha sostenido que "las falsificaciones, especialmente de imágenes y audios, serán cada vez más frecuentes, más peligrosas y más difíciles de detectar y desmentir". Además, ha considerado que "el público deposita una confianza excesiva en la exactitud de la información que proporciona la Inteligencia Artificial".

Por su parte, ha apostado por reforzar el periodismo de investigación, la capacidad técnica de las redacciones y la colaboración con expertos independientes. También ha animado al sector periodístico a adaptarse a las nuevas formas de consumo informativo porque, en un entorno donde "la voz de la autenticidad está imponiéndose", ve imprescindible aprender nuevos lenguajes y formatos para conectar con las nuevas generaciones.