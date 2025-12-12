Martínez pide a la ministra de Sanidad que asuma su responsabilidad para lograr "ya" un acuerdo sobre el estatuto marco

Archivo - Martínez ha planteado esta petición durante su intervención en el Consejo Interterritorial de Salud - IREKIA - Archivo

VITORIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, "un cambio de actitud" ante la huelga de médicos y que "asuma su responsabilidad" para lograr "ya" un acuerdo sobre el nuevo estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario.

Martínez ha planteado esta petición durante su intervención, este viernes, en el Consejo Interterritorial de Salud, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El consejero ha instado a la ministra a alcanzar un consenso que "dé estabilidad y respuestas" en todo el Estado, y ha recordado que la huelga de médicos de esta semana se suma a convocatorias anteriores de distintos colectivos sanitarios, y que ya hay nuevos paros previstos para enero si no se avanza en las negociaciones.

Martínez ha mostrado su preocupación ante la situación, sobre la que ha alertado de que es "especialmente alarmante" por el momento en el que ha llegado, dado que las fechas actuales coinciden con la campaña de gripe, con alta incidencia del virus y miles de consultas y atenciones afectadas en hospitales y centros de salud de todo el Estado.

"No podemos afrontar una presión asistencial tan alta en medio de un conflicto laboral y, además, sin medidas por parte del Ministerio que garanticen un relevo adecuado de profesionales", ha advertido.

GUARDIAS Y ESTIMACIÓN ECONÓMICA

También ha reclamado explicaciones a la ministra sobre el modelo organizativo que propone en el estatuto marco para las guardias médicas; a qué sistema se quiere llegar; y qué previsión económica maneja el Ministerio para hacer frente a los cambios que plantea.

El consejero ha mostrado su "inquietud" ante la falta de medidas frente a la "escasez" de médicos, un problema que considera estructural y creciente. Asimismo, ha denunciado que mientras muchos facultativos dispuestos a mantenerse activos en el sistema están recibiendo cartas que les comunican su jubilación, "sigue sin resolverse" la petición realizada por Euskadi hace meses para ampliar la edad de jubilación hasta los 72 años.

RETRASO "SIN PRECEDENTES"

A ello se suma -ha subrayado- el retraso "sin precedentes" del Ministerio en la publicación del listado provisional de admitidos al examen MIR. "Por primera vez en 40 años no se han cumplido los plazos fijados en el BOE, lo que paraliza la entrada de nuevos médicos en el sistema", ha señalado.

El consejero ha pedido a la ministra "responsabilidad y compromiso" para encontrar "una solución inmediata que devuelva estabilidad al sistema sanitario y alivie la presión que soportan tanto los profesionales como los pacientes".