Martínez (Sumar) cree que los partidos de izquierda "acabarán logrando los acuerdos necesarios de una manera o de otra"

Archivo - El diputado de Sumar Lander Martínez. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar Lander Martínez ha defendido que los partidos de izquierda deben "hacer las cosas de manera diferente e ir más allá" y reflexionar "cada uno hasta dónde está dispuesto a renunciar para poder maximizar lo posible el éxito" en las próximas elecciones. En todo caso, ha confiado en que "de alguna manera o de otra se acabarán alcanzado los acuerdos que sean necesarios".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Martínez ha considerado que tanto el acto de este pasado miércoles del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado sobre el futuro de la izquierda alternativa, como el acto de este sábado de Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes, son "un aporte".

El diputado vizcaíno, según ha explicado, acudió a la charla de Rufián y Delgado "a escuchar", y ha subrayado que está "bien" cualquier "cosa que se haga para establecer un diálogo entre las izquierdas y que permita generar fuerza, ilusión, organización o lo que haga falta para poder estar preparados para ganar en 2027".

Martínez ha advertido de que "todo ejercicio de agruparse, de coaligarse, de establecer una discusión para ir juntos" quienes tienen "mucho que se parece pero también diferencias" conlleva "renuncias sin duda, de un tipo o de otro, mayor o menor", si bien, ha matizado, "eso es parte del diálogo".

"La renuncia es parte de los proyectos unitarios", ha insistido. Por ello, ha señalado que "una de los principales reflexiones que quiere hacer cada uno es hasta dónde está dispuesto a renunciar para poder maximizar lo posible el éxito de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista en las próximas elecciones".

El diputado de Sumar ha defendido que en las últimas elecciones generales "el papel de Sumar fue un éxito porque fue un puntal para conseguir que haya un gobierno progresista" pero ha admitido que "los tiempos cambian, evolucionan, pasan cosas".

En este sentido, ha señalado que, en este momento, "aunque es importante que los partidos alcancen acuerdos y cierren acuerdos, también es verdad que eso no significa tener todos los papeles hechos y hay que ir más allá, hay que hacer cosas de manera diferente". A su entender, "no vale solo con que los aparatos se pongan de acuerdo, hay que pensar más allá".

Martínez ha confiado en que, pese a la complejidad, "de alguna manera o de otra" se acabarán "alcanzando los acuerdos que sean necesarios".

Según ha indicado, los partidos tienen "trabajo que hacer" y hay que ir avanzando "en todo tipo de diálogos" y estudiar "muy bien también cuáles son las mejores formas de maximizar el resultado electoral", como "se hablaba ayer" en el acto de Rufián y Delgado, aplicando "ciencia, eficiencia a cualquier tipo de operación política".

Pese a que tener "un buen liderazgo que funcione de cara al exterior" es "algo muy importante", el diputado vasco ha subrayado que "la discusión en este momento está en otro lado: en encontrar la mejor fórmula, en saber que hay organizaciones que se tienen que poner de acuerdo y que hay una ley electoral que afecta de cierta manera, que competir electoralmente por espacios muy pequeños es inútil y no sirve para nada". "Y a partir de ahí --ha añadido-- se puede establecer una discusión de nombre, líderes o lo que sea".

Por lo que respecta al acto de este sábado, ha opinado que supone un paso "importante" en términos de "alianza entre las diferentes izquierdas". Según ha explicado, se ha invitado a "muchísima gente, todas las fuerzas que pertenecen a la izquierda, tanto soberanistas como no", y también a Podemos.

En todo caso, ha apostado por que, "se asista o no se asista", se vayan estableciendo "canales de discusión y de deliberación para ampliar todo lo posible una propuesta que nace con una vocación precisamente de ser ampliada y alimentada".

Por su parte, ha planteado que es preciso "crear cosas flexibles y permeables" para avanzar. "Esto no va solo de que los partidos arreglemos, va mucho más allá, va de la política, va del proyecto, va de la visión, va de la voluntad, va de la eficacia y eficiencia electoral también", ha señalado.

DESMONTAR LA DEMOCRACIA

Martínez ha advertido de que "las derechas" no van a tener "ningún problema" para, una vez "tomen el poder", empezar a "desmontar la democracia paso a paso". Según ha indicado, "cada vez más agresivas" como se evidenció en el "día especialmente duro" este pasado miércoles en el Congreso, que "ven como su cortijo".

En este sentido, ha lamentado la "intencionalidad de aprovechamiento político al más puro estilo PP y Vox" de la denuncia por presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, una cuestión "gravísima" y "condenable desde el primer momento".