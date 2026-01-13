Más de 123.500 personas visitaron la Red Foral de Museos de Álava en 2025

Museo de Bellas Artes de Álava - DFA

VITORIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 123.538 personas visitaron a lo largo de 2025 los museos y yacimientos gestionados por el Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava, el Museo BIBAT, el Museo de Bellas Artes de Álava, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo de Armería, la Sala Amárica, así como los yacimientos de Iruña-Veleia y La Hoya.

La institución foral ha valorado que esta cifra sitúa a 2025 en una evolución positiva desde la vuelta a la normalidad tras la pandemia, ya que el número de visitantes se mantiene en niveles similares a los de 2023 y 2024, años en los que se superaron ampliamente las 125.000 visitas en el conjunto de la red.

En comparación con años anteriores, la evolución refleja una tendencia claramente positiva desde 2021. En 2019, último ejercicio previo a la pandemia, la red registró 129.827 visitas, mientras que en 2025 se consolida una cifra superior a las 123.000 personas, con una progresión constante desde 2021.

Durante 2025, agosto volvió a ser el mes con mayor afluencia, alcanzando las 15.739 visitas, seguido de abril (11.956) y julio (12.709). Además, durante los meses de marzo, mayo y octubre se han situado por encima de la barrera de las 10.000 personas, lo que confirma "un interés sostenido del público más allá de los periodos vacacionales".

Por Museos, el BIBAT volvió a ser el espacio más visitado, con 55.257 personas, lo que representa cerca del 45% del total de visitantes. Le siguen el Museo de Bellas Artes de Álava, con 22.924 visitantes, el Museo de Armería, con 15.774, y el Museo de Ciencias Naturales, con 15.697 visitas.

Por su lado, la Sala Amárica registró 6.670 visitantes, mientras que los yacimientos arqueológicos sumaron 7.216 visitas, con La Hoya como el enclave más visitado (4.436) y 2.780 visitantes acudieron a Iruña Veleia.

EVOLUCIÓN

La Diputación Foral de Álava ha destacado que el análisis de la evolución de visitantes por museos desde 2019 confirma una "recuperación sólida y sostenida". Así, el Museo BIBAT mantiene desde 2021 una tendencia estable por encima de las 50.000 visitas anuales, situándose en 2025 en 55.257 visitantes, muy por encima de los registros inmediatamente posteriores a la pandemia y consolidando su papel central dentro de la red.

El Museo de Bellas Artes de Álava alcanzó en 2025 las 22.924 visitas, mejorando los datos del ejercicio anterior y situándose en cifras cercanas a las de 2019. Tras el descenso registrado en 2020, el museo ha experimentado una recuperación progresiva, especialmente significativa desde 2022.

En el caso del Museo de Ciencias Naturales, las 15.697 visitas registradas durante el pasado año reflejan una evolución estable en los últimos ejercicios, manteniéndose en niveles similares a los previos a la pandemia y confirmando el interés sostenido del público por su oferta expositiva y divulgativa.

El Museo de Armería cerró el año con 15.774 visitantes, consolidando la recuperación iniciada en 2021 y manteniéndose en una franja de estabilidad comparable a la de los años anteriores a 2020.

Por su parte, la Sala Amárica registró 6.670 visitas, consolidando el crecimiento experimentado desde 2022 y manteniéndose en valores superiores a los de 2019, en línea con su papel como espacio expositivo complementario dentro de la red foral.

En cuanto a los yacimientos arqueológicos, La Hoya continúa siendo el enclave con mayor número de visitantes, con 4.436 personas en 2025, mientras que Iruña-Veleia registró 2.780 visitas, manteniéndose ambos espacios en cifras estables en los últimos ejercicios.

Según la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, estas cifras "confirman la buena salud de la Red Foral de Museos y su consolidación como un espacio cultural cercano, diverso y atractivo, que responde al interés de públicos muy distintos".

"Seguimos apostando por una programación variada y de calidad, por las exposiciones temporales, las actividades educativas y las propuestas pensadas tanto para público local como para quienes nos visitan, y los datos nos demuestran que este esfuerzo tiene una respuesta muy positiva", ha añadido.

Del Val ha indicado que las actividades previstas para 2026 "continuarán en la línea habitual, priorizando las producciones propias en las exposiciones temporales". Se seguirán poniendo en marcha los programas de visitas y talleres para centros escolares, se continuarán ofertando visitas colectivas gratuitas, de carácter temático y continuarán las actividades complementarias en los museos (charlas, conferencias, proyecciones).

"El Departamento de Cultura y Deporte continuará trabajando en esta línea, reforzando la oferta expositiva y las actividades complementarias, y consolidando los museos forales como espacios vivos, accesibles y conectados con la ciudadanía", ha concluido.