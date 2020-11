Más de 1.260 jóvenes promesas de 90 países participan en la VII Concurso Bilbao International Art And Fashion

Los premios se anunciarán en directo con una retransmisión vía 'streaming' el 12 de noviembre, desde el Edificio Ensanche de Bilbao

Más de 1.260 jóvenes promesas de 90 países han participado en la VII edición del Concurso Bilbao International Art and Fashion, BIAAF, que trabaja para apoyar el trabajo de los jóvenes diseñadores, darles visibilidad y ofrecerles una plataforma para iniciar sus carreras. Los premios se anunciarán en directo con una retransmisión vía 'streaming', el 12 de noviembre, desde el Edificio Ensanche de la capital vizcaína.

Según han señalado los organizadores, el certamen, que ha sorteado este año "toda serie de dificultades", ha mantenido su "decidida apuesta por el talento joven y por su compromiso de seguir generando oportunidades", algo ahora "más necesario que nunca y decisivo para poder ofrecerles un escenario más prometedor que el actual".

Cada colección recibida de los diseñadores finalistas ha sido "un pequeño triunfo, una batalla ganada en una situación extremadamente complicada", han asegurado los organizadores de BIAAF, para señalar que "todas y cada una de estas colecciones son reflejo de una edición excepcional, difícil de olvidar, y del compromiso de BIAAF para con los diseñadores emergentes". "Juntos, esperamos construir un futuro diferente, más humano, inclusivo, solidario y sostenible", han resaltado.

Alumnos de escuelas de moda como Royal College of Arts, Central Saint Martin's, IED, Parsons, FIT, Bunka Gakuen University y Shenkar, así como jóvenes promesas locales, han sido seleccionados como finalistas de esta edición del concurso, que ha estado marcada por el confinamiento, con dificultades para acceder a los tejidos y a los talleres textiles donde dar forma a sus diseños.

Así, el resultado de este año han sido propuestas marcadas por diferentes referencias artísticas y culturales, como las esculturas de Richard Serra, la serie fotográfica 'The Americans' de Robert Frank, la obra arquitectónica de Santiago Calatrava, la novela 'El corazón de las tinieblas' de Joseph Conrad, el pintor Claude Monet y el 'concepto del diagrama' del filósofo francés Deleuze. Propuestas todas ellas, han destacado desde la organización, que muestran "el decisivo papel de los diseñadores emergentes en un mundo que está cambiando".

La entrega de premios se retransmitirá por streaming para cumplir con todas las medidas de prevención sanitaria y de aforo adoptadas para hacer frente a la pandemia del covid-19, pero, sobre todo, para "compartir un momento tan especial con todos aquellos que han hecho posible que esta singular edición tenga lugar", han destacado desde la organización.

Los 30 trabajos finalistas, elegidos de entre 1.262 propuestas de jóvenes promesas de 90 países de los cinco continentes, optan a los premios 'Mejor Diseño de Prenda de Vestir' y 'Mejor Diseño de Accesorios', dotados ambos con 10.000 euros. Además, un premio especial reconocerá la labor del 'Mejor Diseñador Emergente Vasco', un premio dotado con 5.000 euros.

EXPOSICIÓN

Tras la entrega de premios, una exposición en el Atrio del Edificio Ensanche reunirá del 12 al 16 de noviembre los 30 trabajos finalistas, que han sido elegidos por un jurado internacional compuesto por representantes del grupo LVMH, Vogue o el Museo Balenciaga.

"Edición tras edición, entre las propuestas que nos llegan vemos vanguardia y tendencias que se materializan en colecciones comerciales que se verán en pasarelas años después", han indicado desde BIAAF, para resaltar la apuesta que hace Bilbao con cada edición del certamen "por las industrias creativas y por un modelo innovador que aúna de forma transversal arte, diseño, tecnología y sostenibilidad".

'MORE THAN FASHION'

Bilbao International Art And Fashion (BIAAF) es una plataforma que, con el arte y la moda como escenario, y con jóvenes diseñadores como protagonistas, busca potenciar valores como la creatividad, el emprendimiento, la internacionalización, la innovación o la sostenibilidad.

Su actividad más visible, el concurso internacional de diseño de moda, con carácter bianual, alcanza este año 2020 su séptima edición. Así, a lo largo de las siete convocatorias del concurso, más de 6.000 jóvenes promesas del diseño han tenido en Bilbao "una ventana para mostrar al mundo sus diseños". Al mismo tiempo, BIAAF promueve también la formación junto a referentes internacionales, gracias a programas de becas o masterclass creadas 'ad hoc' para cubrir sus necesidades.

Este año, en el contexto del concurso, BIAAF ha puesto en marcha la campaña 'Fashion Is Not Just Fashion', con el objetivo de visibilizar, promover y destacar los diferentes proyectos desarrollados en campos como la investigación, la educación de alto rendimiento o la sostenibilidad, surgidos todos ellos a través de las oportunidades generadas gracias al concurso.

Así, cada año, la plataforma desarrolla iniciativas de alto impacto en las industrias creativas, de la mano de agentes "clave" como la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y BBK Fundazioa.