Más de 1,3 millones de personas visitaron Bilbao el año pasado y cerca del 53% proceden de otros países

BILBAO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.301.554 personas han visitado Bilbao entre enero y noviembre de 2025, un 13,1% más que en el mismo periodo del año anterior, de las que un 52,7% procedían de otros países. La ocupación media en los hoteles bilbaínos en ese periodo ha alcanzado el 63,4% y en los apartamentos el 44,4%, según el balance presentado este jueves por el Ayuntamiento.

La concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Kontxi Claver, ha detallado, en una rueda de prensa, el balance del pasado año y las principales líneas estratégicas en materia de turismo en las que trabajará la capital vizcaína durante este 2026.

Según ha destacado, Bilbao se ha consolidado en 2025 como "destino urbano internacional de referencia entre las ciudades atlánticas y del norte de la Península" en el sector del turismo gracias a la estrategia de promoción en nuevos mercados europeos y las nuevas conexiones aéreas internacionales.

A la falta de los datos de diciembre para cerrar el balance del pasado año, la evolución registrada entre el 1 de enero y el 30 de noviembre refleja "un turismo en crecimiento", tanto en la entrada de viajeros como en el número de pernoctaciones en Bilbao. En concreto, 1.301.554 turistas han visitado Bilbao en los once primeros meses de 2025, que han sumado 2.543.364 pernoctaciones, lo que representa crecimientos del 13,1% y del 11,1%, respectivamente, en términos interanuales.

Por segundo año consecutivo, los visitantes internacionales superan a los de procedencia estatal. Así, el 52,7% de los viajeros alojados en establecimientos de la Bilbao entre enero y noviembre es de origen extranjero, un 14% más respecto al mismo periodo del año precedente.

Por su parte, el turismo estatal, que supone el 47,3% de visitantes, presenta un crecimiento respecto al anterior año algo menor, del 12,1%.

Desde el Ayuntamiento han resaltado que tener "más turistas internacionales supone un crecimiento más equilibrado y sostenible para Bilbao, ya que aumenta la estancia media en el destino, crece el nivel de gasto que el turista realiza durante su estancia y contribuye a la desestacionalización, es decir, se consigue que la presencia en la ciudad sea menos intensa, más equilibrada, en los meses vacacionales del calendario".

Francia ocupa el primer lugar de procedencia de los turistas que recalan en la capital vizcaína, mientras que Reino Unido presenta "un crecimiento importante" y se sitúa en el segundo lugar debido sobre todo a eventos internacionales deportivos como la Final de la UEFA Europa League celebrada en San Mamés.

También se aprecia en el balance "un crecimiento progresivo" del mercado de Estados Unidos, por encima del mercado alemán, impulsado por la nueva conexión aérea con Nueva York inaugurada en 2025.

Entre los turistas estatales, Madrid y Catalunya son las principales comunidades autónomas emisoras. También "crece progresivamente Andalucía, por una mejora en las conexiones aéreas con las principales capitales andaluzas", Sevilla y Málaga, ha explicado el Consistorio.

Otro de los datos que recoge el balance es la mejora de la actividad económica de las empresas turísticas del sector de alojamiento. El 70% de las personas visitantes alojadas en establecimientos de Bizkaia elige Bilbao.

De este modo, el grado de ocupación de los alojamientos sigue al alza y los hoteles de Bilbao han alcanzado un 63,4% de ocupación media entre enero y noviembre, lo que supone un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024. En el caso de los apartamentos, la ocupación media se ha situado en el 44,4%, también con un crecimiento de 1,4 puntos respecto al año anterior.

La rentabilidad media por habitación disponible en los hoteles, por su parte, ha alcanzado los 93,8 euros, un 3,8% superior al año precedente.

El Ayuntamiento ha incidido en que la tendencia de "crecimiento sostenido" durante 2025 "no solo fortalece la proyección de Bilbao como destino turístico, sino que también genera un impacto positivo en la economía y el empleo local".

En función del los últimos datos publicados en el DIRAE (Directorio de Actividades Económicas), el empleo en el sector del alojamiento en Bilbao ha experimentado un crecimiento del 7,7% respecto al año anterior, hasta los 1.871 empleos, "la cifra más alta registrada hasta la fecha".

APUESTAS ESTRATÉGICAS PARA 2026

Para este 2026, las líneas de trabajo buscan, entre otros objetivos, garantizar que Bilbao esté presente entre las principales ciudades conectadas por vía aérea. El aeropuerto de Bilbao ha registrado en 2025 un incremento de pasajeros del 4,2%, hasta alcanzar las 7.062.681 personas.

Los responsables municipales han valorado que la capital vizcaína ha cerrado el pasado ejercicio "como una ciudad altamente conectada con Europa y el mundo", ya que 25 compañías aéreas la conectan en la actualidad con 54 ciudades de 24 países.

Estas conexiones, han destacado, ofrecen "la oportunidad de abrirse a nuevos mercados" y convierten a Bilbao en "un destino urbano internacional muy atractivo y accesible".

En este marco, el área de Marketing y Promoción trabajará en las principales ferias del sector en mercados como Portugal, Alemania, Austria, Francia o Noruega, junto a los eventos que se celebrarán de la mano de Turespaña, como el referente al mercado norteamericano y canadiense o el referente al mercado turco, así como los eventos celebrados de la mano de la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour.

En el ámbito de la "gestión equilibrada" de la actividad turística de la ciudad, se seguirá incidiendo en la calidad de los servicios de atención en las oficinas de información y en el sistema de Destino Turístico Inteligente. Se trabajará en la renovación de los certificados de calidad y atención, así como en las buenas prácticas en la atención de guías y la movilidad dentro de la ciudad.

Además, la tercera edición del evento 'Match Bilbao-Bizkaia', que tendrá lugar en octubre, tendrá como principales mercados seleccionados las ciudades del este de Europa y las Repúblicas Bálticas. Se invitará a un encuentro conjunto y a una visita de conocimiento del destino a empresas turísticas de esos mercados y a empresas bilbaínas.