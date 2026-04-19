Más de 1.300 personas participan en la marcha solidaria por la concienciación del autismo de APNABI en Santurtzi

Marcha solidaria 'Autismoa Martxan!' en Santurtzi - APNABI

BILBAO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.300 personas han participado este domingo en la marcha solidaria 'Autismoa Martxan!' de la organización APNABI Autismo Bizkaia, con la que ha culminado los actos del Día Mundial de Concienciación del Autismo 2026, según ha informado la organización.

La iniciativa busca fomentar la sensibilización social en torno al autismo y reforzar el reconocimiento del colectivo, ha informado APNABI en un comunicado.

La marcha ha arrancado a las 10.30 horas desde el Puerto Pesquero de Santurtzi, donde la alcaldesa, Itziar Carrocera, y el presidente de APNABI, Mikel Pulgarín, han dado la salida tras el corte de cinta inaugural. El recorrido, de 3,5 kilómetros y accesible para todas las personas, ha finalizado en el patio del colegio público Las Viñas.

En este espacio, las personas participantes han podido realizar actividades lúdicas, deportivas y de información sobre el autismo en un entorno adaptado e inclusivo.

Así, Santurtzi ha tomado el relevo de anteriores ediciones celebradas en Leioa (2025), Barakaldo (2024) y Berango (2023). Cada año, APNABI traslada esta marcha a un municipio distinto de Bizkaia con el objetivo de seguir avanzando en la visibilización del autismo y promover una sociedad más inclusiva y solidaria con las personas con este trastorno y sus familias, ha recordado.