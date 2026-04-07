Más de 15.500 contribuyentes han aceptado su propuesta en las primeras horas de la campaña de la Renta 2025 en Gipuzkoa

SAN SEBASTIÁN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 15.735 contribuyentes de Gipuzkoa han aceptado su propuesta de autoliquidación de la campaña de la Renta 2025 que ha comenzado este martes en Gipuzkoa. De las 275.000 propuestas de autoliquidación remitidas, un 5,3% ya han sido aprobadas para las doce del mediodía. De ellas, 11.662 se han aceptado por internet y 1.485 por teléfono.
Según ha informado la Hacienda foral guipuzcoana, las 1.127 declaraciones restantes han recibido la conformidad del contribuyente con la ayuda del equipo de trabajo de la propia institución foral, ya sea en oficinas o por teléfono, y 1.461 personas han realizado el proceso mediante la app Errenta+.
La Diputación ha recordado que desde este lunes ya se pueden aprobar las propuestas de autoliquidación. En caso de estar de acuerdo, se puede dar la conformidad tanto por internet como por teléfono (943 113 000).
Este año, el departamento de Hacienda y Finanzas ha adaptado el sistema poniendo a disposición de la persona contribuyente todas las opciones posibles para aceptar la propuesta de autoliquidación por Internet.
Así, cuando se quiera aceptar una propuesta por internet se podrá aceptar sin modificaciones o aceptar con modificaciones, donde podrán introducirse de forma ágil los cambios como los ingresos por arrendamientos de viviendas o locales, deducción por donativos, deducción por cuota sindical y deducción por alquiler de vivienda.
Además, como novedad este año se incorporan dos nuevos conceptos modificables como son la deducción por rehabilitación protegida del arrendador y la deducción por aportaciones a sistemas de previsión social (EPSV).
Por último, se podrá aceptar cambiando cualquier concepto descargando la propuesta en el programa ZergaBidea. Esta última modificación se podrá realizar sólo con el NIF y con el código de la propuesta, sin precisar de autenticaciones adicionales. Asimismo, a partir de este martes comienza la campaña del Impuesto sobre el Patrimonio y las Grandes Fortunas.
A partir del 13 de abril hasta el 8 de junio se podrá solicitar cita para poder realizar la renta mecanizada, y a partir del 14 de abril se podrá realizar la declaración a través de esta modalidad. Por su parte, el 2 de julio finalizará la campaña. Un año más, la institución foral hace un llamamiento a presentar la declaración en euskera.