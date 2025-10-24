VITORIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha destacado, durante la presentación pública de las 18 personas que han iniciado su actividad agraria o ganadera este año, gracias al programa foral de apoyo al relevo generacional, que más de 170 jóvenes se han incorporado a trabajar al campo alavés en la última década.

La Diputación Foral de Álava ha reafirmado su "compromiso con el primer sector" en el acto de 'Biharkoak', celebrado en la plaza de la Provincia de Vitoria-Gasteiz, con una escenografía especialmente diseñada para la ocasión con el objetivo de acercar el mundo rural a la ciudad, visibilizando el trabajo de quienes apuestan por una vida ligada al campo.

Solo en el último ejercicio, la convocatoria ha movilizado más de 870.000 euros para facilitar nuevas instalaciones. Además, se han destinado más de 4,4 millones de euros a la modernización de explotaciones, con especial atención a sectores estratégicos como el vacuno de leche y carne, la patata de siembra o la horticultura.

"El campo tiene relevo, y ese relevo sois vosotros", ha afirmado González, quien ha subrayado que el primer sector "no es solo producción, es territorio, es cultura, es sostenibilidad".

El mandatario foral ha reconocido que 2025 ha sido "un año difícil" para algunos subsectores, como "la viticultura, afectada por una vendimia corta y exigente, o la remolacha, que ha sufrido una fuerte presión de costes". Sin embargo, ha destacado también "el dinamismo de otros sectores que han mostrado capacidad de adaptación y crecimiento, como puede ser el vacuno".

"La única constante en este escenario cambiante es que la Diputación está siempre al lado del primer sector, para acompañarle en los momentos difíciles y para impulsar su transformación en los momentos de oportunidad", ha añadido.

El programa 'Biharkoak', lanzado por la institución foral, busca reforzar el reconocimiento social del primer sector y generar redes de apoyo entre jóvenes agricultores y ganaderos. "Necesitamos un relato que valore el trabajo de quienes alimentan, cuidan y sostienen nuestro territorio", ha concluido González.