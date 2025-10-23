Más de 2.500 escolares de Bizkaia participan en los Talleres Sensoriales de Mercabilbao

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.500 escolares de 62 centros de Bizkaia han participado en los Talleres Sensoriales de Alimentación Saludable de Mercabilbao, que en esta edición ha completado 116 talleres de los 123 que ofrece el centro de distribución alimentaria.

Según ha explicado, la propuesta combina "aprendizaje, práctica y sensibilización ambiental", con el objetivo de fomentar entre la población infantil "una relación directa y sostenible" con los alimentos frescos.

La jornada comienza con un taller de frutas, en el que los escolares aprenden la importancia de incorporar productos frescos a la dieta diaria. Después, se realiza una visita guiada por las instalaciones de Mercabilbao, donde pueden observar el funcionamiento del mercado, conocer los pabellones y dialogar con mayoristas para descubrir "cómo llega el producto desde el campo o el mar hasta las tiendas y hogares".

La experiencia continúa con el taller de pescado, en el que aprenden a limpiar y preparar diferentes especies de pescado. Como novedad, se ha puesto en marcha este año un juego interactivo que pone a prueba los conocimientos adquiridos durante la jornada.