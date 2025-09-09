Más de 70 artistas internacionales actuarán en octubre en el BIME Live 2025

Delaporte, Arroba Nat, Orishas, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana y Txopet, entre las primeras confirmaciones

BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 artistas internacionales actuarán en el BIME Live 2025 del 28 al 31 de octubre, entre ellos los ya confirmados Delaporte, Mau y Ricky, Orishas, Queralt Lahoz, Javiera Electra, Sanguijuelas del Guadiana, Esteban Rojas, Lara91K, Jesse Baez y Txopet, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

BIME ha anunciado este martes el primer avance del cartel de BIME Live que transformará Bilbao en "un gran circuito para artistas con gran proyección internacional", según ha indicado el consistorio.

Del 28 al 31 de octubre, diferentes salas y espacios de la ciudad acogerán conciertos y showcases - actuaciones en formato reducido - que permitirán a profesionales del sector, asistentes a BIME y a la ciudadanía general, descubrir "las propuestas musicales que ya están marcando el rumbo de los próximos festivales y giras internacionales".

Serán más de 70 artistas quienes se presenten en una cita que "combina proyección, descubrimiento y diversidad musical, uniendo desde distintos puntos cardinales un gran territorio sonoro que conecta a Iberoamérica", ha subrayado el Ayuntamiento.

Entre los artistas confirmados, según ha dado a conocer BIME, están Arroba Nat, "con letras que exploran lo más íntimo de la experiencia humana"; Delaporte, "uno de los proyectos más innovadores de la escena electrónica y pop alternativo" en España; Esteban Rojas, líder del movimiento urbano de Cali; la chilena Javiera Electra con su "poderosa voz y propuesta escénica teatral"; Jesse Baez, reconocido como "uno de los grandes referentes del R&B contemporáneo en español"; y la argentina Juana Rozas, con un sonido que se mueve entre el pop, el R&B y la experimentación electrónica.

Desde Argentina también llegarán Lara91K, pionera en la escena urbana con un estilo "intimista y crudo", y actuarán el dúo venezolano Mau y Ricky y la legendaria banda Orishas, referente mundial del rap latino y pioneros en la fusión del son cubano con el hip hop, han destacado los organizadores.

También está confirmada la presencia de la catalana Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana desde Extremadura, SVSTO y, desde Bilbao, Txopet, con una propuesta "fresca e irreverente que mezcla pop rock, garage y punk en un directo cargado de energía".

BIME PRO

La agenda profesional de BIME, BIME Pro, reunirá, del 28 al 30 de octubre en el Euskalduna Bilbao, a referentes internacionales y figuras clave de la música para trazar el próximo capítulo de la industria.

El programa abordará las preguntas clave del presente y los retos del futuro, aprenderá de la experiencia de los mejores, explorará nuevas oportunidades y rastreará los mercados emergentes que marcan la atención global, siempre con el objetivo de fortalecer la conexión entre Europa y América, según han avanzado los organizadores.

A figuras "clave" ya anunciadas, como Rubén Blades, Mau y Ricky, Leire Martínez y Mon Laferte, se suman otras como las de Ignacio Meyer, presidente de TelevisaUnivisión, que, considerado unas de las personas más influyentes en el cine, la televisión y la música en habla hispana, estará en BIME para hablar sobre el nuevo mapa de la música latina y su evolución entre cambios en el consumo, la industria y las experiencias en vivo.

Este año, además, BIME contará con un espacio de creación, un laboratorio para artistas y sus equipos con herramientas prácticas para fortalecer sus carreras y trayectorias. La programación incluirá un campus de composición donde experimentar y crear en comunidad, talleres de producción, y conversaciones sobre salud mental.

Además, se celebrarán encuentros con artistas, pensados para compartir experiencias de primera mano y abrir un diálogo sobre los retos y oportunidades de la música hoy.