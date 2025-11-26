Más de 80 profesionales analizan la importancia de la formación para captar talento en el III Foro Hoteles de Gipuzkoa

III Foro de Formación de Hoteles de Gipuzkoa - BURU LAN

SAN SEBASTIÁN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 personas del sector hotelero, centros formativos e instituciones han asistido en San Sebastián al III Foro de Formación de Hoteles de Gipuzkoa, en el que han resaltado la importancia de fomentar la formación para captar talento e impulsar el valor y posicionamiento turístico del territorio.

Durante la jornada, el presidente de Hoteles de Gipuzkoa, Raúl Fernández Acha, ha señalado que la formación "constituye un pilar esencial para el sector hotelero" y ha subrayado que "contar con equipos cualificados, mejora los resultados empresariales y fortalece el posicionamiento del destino".

Por su parte, la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, ha afirmado que "un territorio que quiere un turismo de calidad, debe velar también por la calidad del empleo que genera ese turismo".

"Eso es precisamente lo que buscamos con nuestro Plan Estratégico 'Ven y Cuídanos', que el turismo no solo cuide de nuestro territorio y de quienes habitamos en él, sino también de las personas que lo hacen posible. Y cuidarlas implica dotarlas de herramientas, acompañarlas en los procesos de adaptación, facilitar su crecimiento profesional y reconocer su valor con empleos con condiciones dignas y estables", ha aseverado.

Asimismo, el viceconsejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Jakes Aguirrezabal, ha apuntado que "el sector industrial es un referente y es el modelo a seguir desde el sector de los servicios, donde Hoteles de Gipuzkoa está desarrollando una labor excepcional".

Ana María Camps, directora de Formación y Estudios de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ha presentado en el marco de la jornada el proyecto europeo Pantour (Pacto por las Competencias de la Próxima Generación Turística) que promueve herramientas para estrechar la adecuación entre la formación de las personas y la necesidad real de las organizaciones del sector.