Más de 800 personas visitan la exposición 'Escultoras AQUÍ AHORA' en las Juntas de Bizkaia

Archivo - La exposición 'Escultoras AQUÍ AHORA' en la sede de las Juntas de Bizkaia en Bilbao. - MARIELI OVIEDO/JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 personas han visitado, por el momento, la exposición 'Escultoras AQUÍ AHORA', una muestra colectiva de la asociación E3 Euskal Emakumen Eskultoreak que reúne el trabajo de 19 escultoras vascas en la sede de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao hasta este viernes, 24 de abril.

Las piezas son una selección de esculturas que "transitan entre la figuración, la abstracción y lo conceptual, empleando materiales diversos como la cerámica, el alambre, la madera, el hormigón o el plástico reciclado", han explicado desde el Parlamento vizcaíno.

Entre las participantes en la exposición, que se abrió el pasado 3 de marzo, se encuentran artistas de amplia trayectoria y nuevas generaciones. Así, se pueden encontrar trabajos de Eider Baile Zabala, Anabel Barberena, Maite Barrainkua Buruaga, Susan Bart, Virginia Bosch, Bárbara Camhi Jacard, Maite Canto Equisoain, Amaia Conde Chiralt, Helena Elbusto, Idoia Elosegi, Idoia Grijalbo, María José Lacadena, Amparo Lozano Sancha, Arantza Munita Irisarri, Olatz Pereda Bados, Nery Adriana Pradenas, Amaia Sáenz de Magarola Herrero, Elena Scaratti y Elena Solatxi.

Según han destacado desde las Juntas, sus obras abordan temáticas como la identidad de género, la ecología, la memoria material y "el vínculo imprescindible con el feminismo para comprender el mundo contemporáneo".

A través de esta iniciativa, las Juntas Generales de Bizkaia y el colectivo E3 Euskal Emakume Eskultoreak invitan a la ciudadanía a "descubrir una producción artística que cuestiona la monumentalidad y el poder tradicional, apostando por procesos experimentales y una firme defensa de la autoría individual y colectiva de las mujeres".