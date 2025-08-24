Más de cuatro kilómetros de retenciones en la A-1 a la altura de Vitoria por la operación retorno

BILBAO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de cuatro kilómetros de retenciones se han registrado a las 16.20 horas de este domingo en la autopista A-1, a la altura de Vitoria-Gasteiz sentido Irun, por la afluencia de tráfico, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Estas retenciones se deben, han dicho, a la 'operación retorno' por la que una gran cantidad de vehículos se están desplazando desde el sur del país hacia Euskadi y Francia.

Además, hacia las 14.00 horas de esta tarde, un accidente en la N-622 a la altura de Zigoitia entre una moto y un turismo ha provocado que el motorista sufriera graves lesiones, y ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu con pronóstico grave. La vía ya ha recuperado el tráfico normal.