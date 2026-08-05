Más de un millón de personas eligen las playas de Bizkaia en la primera mitad de temporada, un 1,4% más que en 2025

Imagen de la diputada vizcaína de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa. - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un millón de personas han elegido las playas de Bizkaia en la primera mitad de la temporada, un 1,4% más respecto al mismo periodo del año pasado. El servicio de socorrismo ha realizado más de 1.500 atenciones y el baño asistido ha superado los 2.600 servicios.

Según ha informado la Diputación foral de Bizkaia en un comunicado, las playas del territorio histórico vizcaíno ha recibido un total de 1.081.155 personas desde el inicio de la temporada, lo que supone un 1,42% más que en el mismo periodo del año pasado.

En ese sentido, la diputada vizcaína de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, ha incidido en que más de un millón de personas ya han disfrutado de las playas de Bizkaia desde el inicio de la temporada, un dato que confirma, a su juicio, que los arenales vizcaínos son "un referente" y que la ciudadanía confía en ellos para disfrutar del verano.

Asimismo, ha subrayado que "detrás de ese millón de personas hay un trabajo diario que muchas veces no se ve" y ha indicado que en la Diputación foral de Bizkaia se trabaja para que las playas sean "espacios seguros, limpios y accesibles".

La representante foral ha asegurado que el compromiso es "seguir ofreciendo unas playas de calidad para que todas las personas puedan disfrutarlas con tranquilidad, seguridad y respeto, con un entorno natural que es de todas y de todos".

La estabilidad de las condiciones meteorológicas, con un número similar de jornadas soleadas y una temperatura media del agua ligeramente superior, ha favorecido una elevada afluencia de usuarios, según ha indicado la propia Diputación.

Las playas más concurridas han sido Ereaga, con 175.726 personas usuarias; La Arena, con 160.268; Arriatera-Atxabiribil, con 130.901; Bakio, con 76.663; y Laga, con 72.549.

Entre los mayores incrementos de afluencia destacan Laida, que más que duplica el número de personas usuarias respecto al mismo periodo del año pasado, así como La Arena, San Antonio, Armintza y Ogella.

SERVICIO DE SOCORRISMO

El equipo de socorrismo ha realizado 1.536 asistencias sanitarias, frente a las 1.239 del mismo periodo del año pasado. Las incidencias más habituales han sido las heridas, con un total de 629; las picaduras de salbirón, que han alcanzado las 214; y las caídas, con 151 casos.

Durante estas primeras semanas de la temporada también se han atendido 323 picaduras de carabela portuguesa y, asimismo, el servicio ha efectuado 55 rescates por corrientes y 50 rescates por cansancio, además de otras intervenciones relacionadas con picaduras de insectos, traumatismos, lipotimias o cuerpos extraños.

Por su parte, el servicio de baño asistido "sigue consolidándose como un recurso fundamental" para que las personas con movilidad reducida o necesidades de apoyo puedan disfrutar del baño con seguridad.

Desde el inicio de la temporada de baños se han prestado 2.606 de estos servicios, de los cuales un total de 1.698 son atenciones a usuarios de asociaciones o residencias, mientras que 908 corresponden a particulares.

Ereaga y La Arena vuelven a ser las playas donde este servicio registra una mayor demanda, además de lo cual, según los datos facilitados por Diputación, tres de cada cuatro reservas se realizan ya a través de la página web, lo que "confirma la consolidación del sistema de cita previa".

LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

El servicio de limpieza de playas ha retirado un total de 159.745 kilos de residuos desde el inicio de la temporada. De ellos, 95.420 kilos corresponden a residuos acumulados en el corte de la orilla por efecto de las mareas y las corrientes, mientras que 45.580 kilos se han recogido en las papeleras de fracción resto y 18.745 kilos en las destinadas a envases ligeros.

La institución foral ha subrayado que este servicio contribuye a mantener diariamente los arenales en condiciones óptimas para el disfrute de la ciudadanía, retirando tanto los residuos arrastrados por el mar como los depositados por las personas usuarias.

Durante la primera mitad de la temporada se han registrado 21 jornadas soleadas, 23 días con tiempo variable y únicamente un día de lluvia, mientras que la temperatura media del agua ha alcanzado los 21,8 grados entre junio y julio.

La bandera verde ha sido la más izada en las playas de Bizkaia, con 561 ocasiones, frente a 292 amarillas y 183 rojas, lo que refleja unas condiciones generalmente favorables para el baño durante la primera mitad de la temporada, han señalado desde Diputación.