Más nubes y bajada de las temperaturas este miércoles en Euskadi

BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi bajada de las temperaturas. El descenso será más apreciable en el interior, donde las máximas se situarán entre los 31 y 34 ºC. En el sur serán algo más altas y en el litoral no superarán los 30 ºC.

Aparecerán más nubes, sobre todo en la mitad norte, con nubosidad de evolución que aumentará por la tarde, cuando se pueden dar algunos chubascos tormentosos, especialmente en el interior. Durante la mañana se irá fijando el viento del noroeste, primero en el litoral y luego en el resto.