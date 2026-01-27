Más de un tercio de los vascos pospone la compra de tecnología o artículos para el hogar por la inflación

La 'Encuesta de Hábitos de Consumo 2025' se ha realizado sobre una muestra de 1.804 entrevistas a residentes de la Comunidad Autónoma de Euskadi - IREKIA

El 35,8% de los ciudadanos vascos ha pospuesto en el último año la compra de artículos para el hogar o tecnología al priorizar el gasto en bienes de primera necesidad, como la alimentación, por causa de la inflación, según un estudio del Observatorio del Comercio de Euskadi (Enfokamer).

Este organismo, dependiente del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, ha publicado este martes los resultados de la 'Encuesta de Hábitos de Consumo 2025'.

El estudio, según ha informado el departamento en un comunicado, "revela una sociedad marcada por la incertidumbre económica y un cambio estratégico en sus patrones de gasto frente a la escalada de precios".

Las claves del presupuesto familiar se centran en los conceptos de la inflación y el ahorro. El informe apunta que la percepción de la subida de precios es casi unánime, dado que el 94,2% de las personas encuestadas considera que el coste de la vida ha seguido incrementándose en el último año.

Esta situación ha provocado que más de un tercio de la población (35,8%) haya decidido posponer la compra de artículos para el hogar o tecnología, priorizando el gasto en bienes de primera necesidad como la alimentación.

Sobre el nuevo equilibrio del comercio digital y local, el informe destaca una madurez en el comercio electrónico. Por primera vez, las tiendas 'online' de las propias marcas (55,1%) superan en preferencia a las grandes plataformas generalistas o 'marketplaces'.

No obstante, el comercio local se enfrenta al reto de la digitalización, ya que solo tres de cada diez compradores 'online' utilizan canales de proximidad para sus adquisiciones digitales.

En relación a la sostenibilidad y cercanía, a pesar de la cautela económica, la población vasca mantiene su apuesta por la cercanía. El 53% de los ciudadanos realiza sus compras desplazándose a pie, un indicador del valor que se otorga al comercio de barrio y a la movilidad sostenible en los núcleos urbanos.

En cuanto a la influencia publicitaria, los medios digitales lideran el impacto, con las redes sociales a la cabeza (39,5%) frente a los canales tradicionales.

La 'Encuesta de Hábitos de Consumo 2025' se ha realizado sobre una muestra de 1.804 entrevistas a residentes de la Comunidad Autónoma de Euskadi, analizando las tendencias en alimentación, moda, tecnología y servicios de ocio.