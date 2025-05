Max Weinberg, batería de la E Street Band de Bruce Springsteen, actuará el 22 de junio en el Teatro Victoria Eugenia

SAN SEBASTIÁN 27 May. (EUROPA PRESS) -

Max Weinberg, legendario batería de la E Street Band de Bruce Springsteen y miembro del Rock & Roll Hall of Fame, ofrecerá un concierto el 22 de junio en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián dentro de su proyecto 'Max Weinberg's Jukebox'.

Donostia Kultura ha explicado que Weinberg y su "espectacular" banda harán "vibrar al público" con la música de los años 60, 70 y 80. Además, será el público quien elija las canciones que sonarán en el concierto en tiempo real a través de pantallas de vídeo con más de 300 títulos de canciones entre los que podrá escoger.

Así, tendrán para su elección desde The Beatles y The Rolling Stones hasta The Who, Cream, Tom Petty, The Hollies, The Monkees, Cheap Trick o los mayores éxitos de Bruce Springsteen.

Las entradas se pondrán a la venta este próximo jueves, a las 11.30 horas, en la web de Donostia Kultura y en las taquillas de Victoria Eugenia y Teatro Principal.