Médicos, enfermeras, dentistas, farmacéuticos y veterinarios de Álava animan a vacunarse frente a la covid

Advierten de que las actuales medidas de prevención deberán mantenerse "hasta alcanzar un volumen relevante de población inmune"

VITORIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Colegios de Médicos, Enfermería, Dentistas, Farmacéuticos y Veterinarios de Álava han realizado un llamamiento a la ciudadanía y al colectivo sanitario para que se vacunen frente a la Covid-19 como "un acto de responsabilidad colectiva". Asimismo, han advertido de que, "pese a la alta efectividad esperada de la vacuna", las actuales medidas de prevención deberán mantenerse "hasta alcanzar un volumen relevante de población inmune".

Los colegios de profesionales sanitarios alaveses han hecho público un comunicado ante la puesta en marcha este domingo de la campaña de vacunación frente a la covid-19, en el que defienden que "la vacuna ofrece no solo un beneficio individual, sino también de protección de todo el entorno", a los que no se debe "renunciar por temor a unos efectos secundarios que, de haberlos, no serían en ningún caso tan perjudiciales como las posible consecuencias que puede desencadenar en muchas ocasiones un contagio grave" por esta enfermedad.

Los cinco Colegios alaveses recuerdan que las vacunas frente a la Covid-19 que se suministrarán en la UE "cuentan con el beneplácito de las agencias evaluadoras que garantizan la seguridad, la calidad y la eficiencia" y piden a la población que "no se deje llevar por las reticencias iniciales o cierta desconfianza en la vacuna por el rápido desarrollo" que ha tenido.

"Los tiempos de desarrollo de estas vacunas se han acortado pero sin comprometer en ningún momento las condiciones de seguridad para su autorización", remarcan.

Por este motivo, animan a la ciudadanía a seguir las indicaciones de la Administración en cuanto al proceso de vacunación de la población que, según recuerda, prioriza los grupos más vulnerables.

"SE TARDARÁ"

En todo caso, inciden en que, "pese a la alta efectividad esperada de la vacuna, se tardará bastante tiempo en conseguir un volumen de población inmune lo suficientemente relevante como para volver a la normalidad y poder abandonar las medidas de prevención establecidas actualmente".

Por este motivo, los colegios profesionales sanitarios de Álava piden "máxima prudencia" en estas fiestas navideñas para evitar posibles "relajaciones en las normas sociales de prevención" frente a la Covid-19 que deriven en un repunte de casos.

De este modo, recuerdan que la pandemia está causando "enormes costes humanos y económicos" y subrayan que "disponer de una vacuna eficaz y segura contribuirá a reducir el número de contagios, de hospitalizaciones y de fallecimientos relacionados con la infección por Covid-19 y ayudará a restablecer de manera gradual la normalidad social y económica del país".

"Vacunarse es un acto de solidaridad individual y colectiva donde cada persona vacunada protege a las demás", concluyen los Colegios de Médicos, Enfermería, Dentistas, Farmacéuticos y Veterinarios de Álava.