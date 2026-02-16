Melgosa traslada a Elma Saiz su apoyo al despliegue del proceso de regularización extraordinaria

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (dcha), y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz - IREKIA

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, se ha reunido este lunes en Madrid con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, a la que ha trasladado su apoyo al despliegue del proceso de regularización extraordinaria para anticipar sus implicaciones en Euskadi.

En un comunicado, el Gobierno vasco ha recordado que Euskadi defiende que la regularización debe abordarse desde la colaboración institucional, "con orden, planificación y seguridad jurídica".

La reunión que han mantenido hoy Nerea Melgosa y la ministra es consecuencia directa del encuentro celebrado en enero entre el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánche. Como es habitual, en aquella cita el Lehendakari trasladó cuestiones clave de la agenda bilateral, entre ellas la política migratoria, que forma parte de esa agenda desde el inicio de la legislatura.

Asimismo, el ejecutivo autonómico ha indicado que "no ha sido una reunión definitiva, sino uno de los pasos necesarios para avanzar hacia acuerdos que puedan concretarse en la próxima Comisión Bilateral que se celebrará entre Pradales y el presidente Sánchez antes de Semana Santa".

También se ha abordado el tema de la Frontera norte. "Euskadi es territorio de tránsito hacia Europa continental, lo que genera una presión adicional sobre nuestros recursos de acogida", ha destacado Melgosa.

Más de 40.000 personas han sido atendidas por las instituciones vascas desde 2018, con tránsito mayoritariamente de corta estancia y continuidad hacia Europa (aproximadamente un 95%). La respuesta que se ha dado desde el Gobierno Vasco ha sido sostenida (planes de contingencia, recursos de emergencia, gobernanza interinstitucional), a pesar de no contar ni con reconocimiento formal ni financiación estructural específica.

"Venimos reclamando desde hace tiempo el reconocimiento efectivo de ese estatus y de lo que conlleva en términos de financiación y corresponsabilidad", ha explicado Nerea Melgosa.

Por último, ambas mandatarias han hablado de las nuevas capacidades para la gestión migratoria. "La gestión de la migración exige instrumentos adecuados. Euskadi quiere disponer de mayores capacidades políticas y de gestión para poder desarrollar un modelo propio, más ordenado, eficaz e integrador", ha concluido la consejera.