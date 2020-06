Mendia asegura que el PSE representa la izquierda "responsable, no nacionalista y con capacidad para gobernar"

La candidata a lehendakari destaca que "no hay nadie que piense en un Gobierno Vasco que no pase por los socialistas"

VITORIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSE-EE a lehendakari para las elecciones del 12 de julio, Idoia Mendia, ha asegurado que su partido representa la izquierda "responsable, no nacionalista y con capacidad para gobernar" en Euskadi, algo que --según ha dicho-- queda demostrado por el hecho de que "no hay nadie que piense en un Gobierno Vasco que no pase por los socialistas".

La secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari ha participado este sábado en un acto político celebrado en Vitoria-Gasteiz, en el que también ha intervenido la cabeza de lista por Álava para las elecciones autonómicas, Gloria Sánchez, y el reto de miembros de la candidatura.

En su intervención, Mendia ha destacado que los socialistas seguirán trabajando en la nueva legislatura en favor del "entendimiento entre diferentes". De esa forma, se ha comprometido a contribuir a que "los gobiernos se centren en las urgencias de la gente". Mendia ha subrayado que el PSE es "el partido que hará que Euskadi recupere a sus trabajadores, sus autónomos, mujeres y jóvenes.

"SOLUCIONES" FRENTE A "CRISPACIÓN"

La candidata ha subrayado que su partido "huirá de polémicas artificiales" para centrarse en "las urgencias de la gente". "Los ciudadanos tienen que saber que somos la opción del acuerdo frente a otros que sólo buscan el conflicto; que buscamos soluciones donde otros buscan crispación", ha manifestado.

El PSE --según ha explicado Mendia-- es un partido "que no busca la bronca", sino que trabaja para lograr "el acuerdo". Todo ello, "con el firme compromiso de hacer frente a los problemas de la ciudadanía", ha asegurado. Mendia ha afirmado que "con el PSE-EE, el Gobierno Vasco estará centrado en los problemas, sin más distracciones, sin confrontaciones ni insultos".

"Estaremos ocupados en crear oportunidades de empleo, en reforzar nuestra sanidad, en diseñar una salida rápida y justa [de la crisis] y una Euskadi social y plural, que no deja a nadie atrás", ha destacado. Mendia ha advertido de que la crisis asociada al coronavirus "no se arregla con más nacionalismo". De esa forma, ha afirmado que el PSE representa "la izquierda que busca soluciones", por lo que los socialistas son "la mejor vacuna contra los sectarismos y los nacionalismos". "No es tiempo de nacionalismos, es tiempo de acuerdos y soluciones", ha indicado.

DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La líder del PSE ha afirmado que en las próximas elecciones "están en juego muchas cosas". Según ha explicado, la pandemia ha demostrado la "fragilidad" de la sociedad, y ha dejado claro "que lo importante no son las patrias o las fronteras, sino los servicios públicos". Mendia ha destacado que el Partido Socialista siempre ha trabajado para defender dichos servicios públicos, mientras que otros partidos los querían "derrumbar".

Por otra parte, ha afirmado que en la situación actual es necesario que todos los gobiernos e instituciones "se encuentren alienados y trabajen juntos", ya que la covid-19 "no conoce fronteras". "Tenemos que salir juntos de esta, sin dejar a nadie atrás; así seremos más fuertes", ha subrayado.

Por su parte, Gloria Sánchez ha puesto en valor las políticas impulsadas por "la iniciativa" del Gobierno liderado por Pedro Sánchez, unas actuaciones que considera que requieren de un "refuerzo" en Euskadi, un refuerzo sobre el que ha afirmado que "sólo podrá producirse con los socialistas vascos en el Gobierno".

"Ese refuerzo socialista que se ha ido produciendo en todas las instituciones forales y municipales también toca hacerlo en las vascas. Toca hacerlo aquí, porque es la mejor garantía para que las personas sean más importantes que las máquinas; para que la salud sea más importante que la producción; para que la sanidad tenga más inversión; para que la educación universal y de calidad no se detenga; y para que la solidaridad desplace al sálvese quien pueda", ha afirmado.