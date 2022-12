Mendia comparte el mensaje "sereno y de apoyo a las instituciones democráticas" ofrecido por el Rey

Critica que el PP "siempre ha tratado de manejar y controlar lo que no le dan las urnas con otras herramientas"



BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari segunda y secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Idoia Mendia, ha asegurado que "comparte el mensaje sereno y de apoyo a las instituciones democráticas" realizado por el Rey y ha subrayado que los socialistas han "sintonizado" con lo apuntado por Felipe VI.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Mendia se ha referido, entre otras cuestiones, al contenido del mensaje del Rey en la pasada Nochebuena en el que apeló a la "responsabilidad de todos para evitar el riesgo de deterioro de las instituciones y la convivencia".

En este sentido, Mendia ha asegurado que desde el PSOE se ha señalado que "la crisis y tensiones de los últimos días del año tendrán respuesta desde la serenidad y puesta en valor de las instituciones y de la Constitución". "Nosotros hemos sintonizado con el mensaje del Rey", ha añadido.

No obstante, ha lamentado que existe un problema en España "con la derecha, con el PP, que parece que le cuesta entender que en la Constitución se habla de elecciones", de tal modo que "a veces ganan unos y otras, otros". "Con las nuevas mayorías el Parlamento no solo pone al presidente del Gobierno sino que también elige al presidente del CGPJ", ha insistido.

A su juicio, "este es el principal problema" que existe en el Estado, "una falta de entendimiento de los fundamentos constitucionales que rigen el sistema político".

"No voy a interpretar las palabras del Rey. Solo comparto el mensaje sereno y de apoyo a las instituciones democráticas. Lo que sí pongo de manifiesto es que, cuando el PP no gobierna, nunca se renuevan los órganos constitucionales en tiempo y forma. Siempre ha tratado de manejar y controlar lo que no le dan las urnas con otras herramientas", ha censurado.

Por otro lado, ha asegurado que la intención de renovar ahora el Tribunal Constitucional a través de una proposición de ley es una respuesta "adecuada" y que permite llevarlo a cabo "en tiempo razonable".

"Todos los planes son igualmente adecuados, así como la forma jurídica que uses para legislar, pero el TC impidió que el Senado votara y, a día de hoy, todavía no conocemos las razones de una decisión contradictoria con situaciones similares vividas en el pasado", ha finalizado.