Mendia dice que el Gobierno no puede improvisar medidas, sino madurarlas y proponerlas a comunidades y partidos

Espera que la UE responda a la "vieja demanda", puesta encima de la mesa por Sánchez, de "desacoplar el gas de la tarifa eléctrica"

BILBAO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha afirmado este jueves que no se puede pedir al Gobierno central que "improvise" medidas ante la actual situación económica, agravada por la guerra de Ucrania, y ha afirmado que debe "madurarlas" para proponerlas a las comunidades autónomas y partidos políticos, con el fin de lograr "un trabajo conjunto entre todos", que pueda aprobarse en el Congreso de los Diputados.

Mendia se ha referido, de esta forma, a las críticas recibidas por el Ejecutivo del Estado por no adoptar medidas de inmediato. El Gobierno realiza en estos días una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en relación al Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, que pretende aprobar el 29 de marzo.

Tras la firma en Bilbao de un protocolo de colaboración en materia de prospección, formación, innovación para el empleo e inserción socio-laboral entre el Departamento de Trabajo y Empleo y Lanbide, y nueve clústeres de Euskadi, la consejera ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que hay que ser "conscientes" de los tiempos "tan intensos, cambiantes y dramáticos" que se viven, que "están impactando en todos los sectores y órdenes de la vida".

En todo caso, ha admitido que hay sectores que son "fundamentales" para la actividad económica, como el de transportes y logística, "que se ve directamente afectado por el precio de los carburantes", mientras que otras empresas electrointensivas "se ven afectadas por el precio de la electricidad y han tenido que parar también su producción".

"Por lo tanto, en estas circunstancias en las que estamos, en las que el Gobierno de España se ha comprometido también, junto con los presidentes autonómicos en la conferencia de La Palma, a constituir una conferencia sectorial específica para afrontar todas estas cuestiones vinculadas con las consecuencias que nos trae la guerra en Ucrania, no tenemos que pedir improvisaciones al Gobierno central", ha añadido.

A su juicio, el Ejecutivo del Estado debe "madurar y proponer a las comunidades autónomas, al conjunto de las fuerzas políticas, que es en lo que está, medidas que luego puedan ser efectivas porque se aprueben en el Congreso de los Diputados".

"Yo entiendo la angustia de los trabajadores, entiendo la preocupación de los empresarios, pero todos tenemos que ser conscientes de que necesitamos medidas eficaces, efectivas y, sobre todo, que luego puedan salir adelante en el Congreso. Por lo tanto, es un trabajo conjunto de todos", ha manifestado.

Idoia Mendia ha asegurado que el Gobierno central, de los Ejecutivos autonómicos y de las fuerzas políticas, "en particular, de la principal fuerza política de la oposición de este país, que el PP, que no puede mirar para otro lado".

RESPONSABILIDAD, TRANQUILIDAD Y ESPERANZA

Por ello, ha destacado que son "momentos de responsabilidad, de tranquilidad también", y ha apuntado que "no van a faltar alimentos en los supermercados". También ha querido transmitir "un mensaje esperanza" de cara al Consejo Europeo que se celebrará el 29 de marzo.

"Esperemos que definitivamente la UE responda a una vieja demanda, puesta encima de la mesa por el presidente Pedro Sánchez, que es desacoplar el gas de la tarifa eléctrica. Con eso, conseguiríamos una gran rebaja", ha manifestado.

Idoia Mendia ha recordado que, en cuanto esta cuestión "se ha puesto en circulación en el debate político europeo", se ha visto que el precio de gas ha bajado "rápidamente". "Por lo tanto, aquí también hay mucho de especulación y volatilidad. Si todos contribuyésemos a la tranquilidad de los mensajes, afrontaríamos mejor estas difíciles semanas y días que estamos viviendo", ha indicado.

En su opinión, no es "baladí" que el Gobierno de España "lleve ya tiempo tomando medidas respecto a la tarifa eléctrica en la parte que le corresponde, que es reducción de tasas, etc". "Ha negociado con las empresas eléctricas también para que las empresas electrointensivas pueden tener unas tarifas mejores, mejor negociadas y más favorables", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que España "es el país donde tiene menos impuestos el carburante", y ha señalado que los franceses "vienen todos los días" a Euskadi a llenar sus depósitos a la frontera. "Hay que tener en cuenta los factores diferenciales. No podemos compararnos con Francia. No somos iguales por muchas razones", ha manifestado.

Por ello, considera que de nada valdría que el Ejecutivo de Sánchez improvisara medidas si luego no son efectivas o si no van a ser respaldadas. "Hay que recordar que el Gobierno de España tiene facultad para hacer un real decreto de hoy para mañana, pero luego tiene que ser validado por las fuerzas políticas. No estamos en las mismas circunstancias que otros países, que igual tienen unas mayorías más estables o una oposición más constructiva, que arrima más el hombro en circunstancias tan difíciles", ha concluido.