Mendia muestra su preocupación por que el PNV lleve a Euskadi al "abismo" y al "caos institucional" de Cataluña

Publicado 13/11/2018 19:18:58 CET

Dice que Torra debe aprender de la "estabilidad, cohesión y pluralidad" de Euskadi, y que el PSE-EE no permitirá que "nadie arroje por la borda"

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha manifestado su preocupación por que el PNV lleve a Euskadi al "abismo" y al "caos institucional" de Cataluña. Asimismo, ha indicado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que debe aprender de la "estabilidad, cohesión y pluralidad" del País Vasco, y ha advertido de que el PSE-EE no permitirá que "nadie arroje por la borda".

En su intervención esta tarde ante el Comité Nacional del PSE-EE, reunido en Bilbao, Mendia ha lamentado que se escuche a algunos dirigentes del PNV que sienten "envidia" por la situación de Cataluña, y que los jeltzales "puedan jugar con todo esto y abandonar el equilibrio, la serenidad y poner en peligro las respuestas sociales a las demandas de la gente".

En este sentido, ha mostrado su inquietud por las apuestas del PNV que "quiebran los cimientos de la convivencia y de la pluralidad" y que "vuelva a acercarnos a todo aquello que hace catorce años nos llevó al borde del abismo".

Asimismo, ha criticado que haya quien "ponga en peligro" la estabilidad y el bienestar económico, diciendo que prefieren el "caos institucional y la quiebra de la convivencia que vemos en Cataluña".

Para la dirigente socialista, es "muy difícil entender que alguien pueda arriesgar la estabilidad de un modelo de autogobierno, como el vasco, sin parangón internacional", que "todavía hoy haya quien no asuma la pluralidad de Euskadi, porque de nada sirve invocar esa pluralidad cuando luego se presentan propuestas que no admiten más que adhesiones inquebrantables".

"No vamos a permitir que se nos señale como buenos o malos vascos en función de si les damos o no la razón. Es muy difícil entender que todavía hoy el PNV no haya dado marcha atrás a ese intento de diferenciar nacionales vascos y ciudadanos a secas, vascos de primera y de segunda", ha reprochado.

A su juicio, "ése es el camino excluyente y sectario, el del señalamiento de enemigos externos e internos, que siguen peligrosamente otros países en este momento, y es el camino que se ha seguido en estos años en Cataluña".

TORRA

En este punto, la dirigente socialista se ha referido a la visita que realizará este miércoles a Euskadi el president Quim Torra, para señalar que "sería bueno que viniera a conocer, a ver en Euskadi aquello que él y Puigdemont no quieren ver en Cataluña: que aquí hay, como allí, una sociedad plural y diversa, con ambición de modernidad, con ambición de cohesión".

Asimismo, ha apuntado que Torra debería ver que en el País Vasco, a diferencia de en Cataluña, se ha entendido que "las distintas formas" que coexisten de sentirse vasco "suman un proyecto para progresar conjuntamente, sin exclusiones". "No aspiramos a ser el espejo en el que nadie se mire. Pero desde luego la sociedad vasca no tiene nada que aprender, mucho menos que envidiar, de la Cataluña actual", ha dicho.

"Torra puede venir a contarnos lo que quiera, pero Euskadi tiene una apuesta por la estabilidad, la convivencia, el progreso, la cohesión y la pluralidad, que no vamos a permitir que nadie arroje por la borda. Por eso es más importante que nunca el papel que quiere jugar el socialismo vasco: el de liderar los espacios de encuentro", ha manifestado.