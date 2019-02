Mendia ofrece a Sánchez el apoyo del PSE frente a quien le acusa de "traición por apostar por el diálogo y la ley"

Actualizado 09/02/2019 16:01:16 CET

Agradece al presidente del Ejecutivo que haya buscado "una vía de diálogo y entendimiento para completar el Estatuto" de Gernika

BARAKALDO (VIZCAYA), 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el apoyo de los socialistas vascos frente a quien le acusa de "traición por apostar por el diálogo y la ley" en Cataluña.

Asimismo, la dirigente vasca ha agradecido al presidente del Ejecutivo español que haya buscado "una vía de diálogo y entendimiento para completar el Estatuto" de Gernika.

En un acto celebrado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) para presentar la candidatura del candidato a la Alcaldía, Alfredo Retortillo, en el que también ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Mendia ha recordado que a los socialistas vascos también les llamaron "traidores y nos llevaron a los tribunales pero conseguimos acabar con ETA sin que se descosiera un solo hilo del Estado de derecho".

Ante 1.500 personas, la secretaria general de los socialistas vascos ha valorado la figura de Alfredo Retortillo y su gestión al frente del Departamento vasco de Turismo. Además, ha incidido en que si esta ciudad "va a ocupar el lugar que se merece será de su mano".

Por otro lado, ha apostado por "proteger la pluralidad y esas ganas y esa ambición por sumar a diferentes para un proyecto compartido" sin que nadie la ponga en riesgo.

"Porque hay quienes no quieren recordarlo, pero los socialistas no nos cansaremos de hacerlo nunca. En Euskadi no sólo se mató por pensar diferente, en Euskadi estuvo en riesgo la libertad de todos, de nacionalistas y no nacionalistas, porque ETA quiso anular esa pluralidad", ha añadido.

Mendia, que ha recordado a las víctimas del terrorismo de ETA, ha advertido de que "en febrero nos acordamos de Enrique Casas, de Fernando Múgica, de Fernando Buesa, y de Joseba Pagaza", y ha incidido en que los socialistas no van a olvidar "a quienes fueron más fuertes que el desprecio de sus vecinos, más fuertes que el aislamiento, a quienes lo dieron todo, en cada rincón de Euskadi, para conseguir que aquí todos pudiésemos pensar lo que nos diera la gana".

Asimismo, ha reprobado que en el pasado a algunos "no les tembló la voz para acusarnos de traidores". "Ocurrió en vísperas de unas elecciones, ocurrió en vísperas de que asesinaran a Isaías Carrasco. Ocurrió porque los socialistas habíamos decidido ir donde hiciera falta para decir alto y claro que ETA debía dejar de matar, y que por hacerlo no iba a haber una sola cesión del Estado de derecho", ha subrayado.

Tras denunciar que en aquel momento se llamara "traidores" a los socialistas, ha recordado que pese a todo "conseguimos que ETA se acabara sin que se descosiera un solo hilo del Estado de derecho".

"Nos llamaron traidores, ganamos, y jamás pidieron perdón. Son los mismos que hoy te acusan de traición, porque apuestas por el diálogo y la ley para resolver los problemas políticos. Porque apuestas por restaurar la convivencia en Cataluña y de Cataluña con el resto de España. Porque apuestas por resolver lo que dejaron pudrir. Cuenta con el apoyo del socialismo vasco", ha dicho a Sánchez.

Asimismo, ha valorado la gestión del presidente del Gobierno al frente del Ejecutivo y "el paso" que dio para "dar la vuelta a la agenda de este país, para que medio millón de pensionistas vascos mejoren sus ingresos, para los miles de vascos que se van a beneficiar de la subida del SMI, para las mujeres que aspiramos a ser libres...", ha añadido.

GESTIÓN DE GOBIERNO

En su intervención, Mendia ha glosado también "la apuesta" del socialismo cuando decidió ser parte de los gobiernos municipales, forales y del Ejecutivo Vasco.

"En los dos últimos años hemos conseguido que haya 40.000 vascos más cotizando a la Seguridad Social, que miles de trabajadores hayan recuperado derechos por la lucha contra el fraude laboral, que 10.000 familias menos dependan de la RGI, que se ponga en marcha un Plan para comarcas desfavorecidas, como ésta de la Margen Izquierda, que se ponga en marcha aquí al lado Biocruces...", ha indicado, para resaltar que "no están algunos para dar lecciones de izquierdas a nadie".

COMPETENCIAS

De este modo, ha mostrado su compromiso por "exprimir cada competencia en beneficio de cada ciudadano" y ha agradecido a Pedro Sánchez que crea "en las autonomías, el Estatuto y en ese inmenso acuerdo que hace casi 40 años alcanzamos los vascos para convivir entre nosotros y con el resto de España".

"Gracias por escuchar y atender lo que desde Euskadi habíamos planteado y buscar una vía de diálogo y entendimiento para completar el Estatuto", ha añadido.

A su juicio, ése es el camino por el que apostar, "el del diálogo con el diferente, desde la lealtad plena y desde la legalidad, para mejorar un autogobierno en el que quepamos todos, nacionalistas y no nacionalistas, el de mejorar nuestro autogobierno desde el reconocimiento de la diversidad de España, y la interna de cada Comunidad".