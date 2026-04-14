Mendoza confía en que el proyecto de Kutxa Fundazioa para el museo Eureka sea "semejante o mejor que el actual"

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza - DFG

SAN SEBASTIÁN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha confiado en que, "más allá de fechas", el proyecto de Kutxa Fundazioa para Eureka "sea semejante o mejor que el actual" y ha agradecido a la Fundación bancaria que "haya sido sensible a la petición de prolongar en el tiempo" el museo de la ciencia de San Sebastián.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno foral, Mendoza, preguntada sobre si ya hay alguna fecha fijada para la reunión entre el Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento de San Sebastián sobre el museo de la ciencia Eureka, ha insistido que "más allá de lo que es la fecha, lo más importante y lo más relevante es el proyecto que está haciendo Kutxa Fundazioa".

En esa línea, ha querido reconocer la aportación que "ha hecho y que sigue haciendo" Kutxa Fundazioa al territorio de Guipuzkoa a través de su obra social, así como "ofrecer confianza en el proyecto que está llevando a cabo".

La diputada general ha señalado que las instituciones se van a reunir con la fundación bancaria para "conocer más de cerca" el proyecto que se plantea para Eureka, y se ha mostrado convencida de que la iniciativa que está elaborando "será semejante o mejor al que tiene actualmente".

Tras reiterar el "acompañamiento" de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del resto de instituciones para que "eso sea una realidad", ha sostenido que "el objetivo fundamental es tener un lugar en el que se desarrollen los talentos científicos, el conocimiento, la divulgación científica". "Ese espacio existe y confiamos en que el nuevo espacio también va a cumplir todos estos objetivos e incluso confiamos en que vaya a ser mejor", ha agregado.

En esa línea, ha recordado que desde hace cinco años Kutxa Fundación está trabajando en un nuevo proyecto para Eureka porque "considera que los museos de hoy en día pueden ser diferentes a los que han existido hasta ahora, que hay nuevas maneras para divulgar la ciencia y el conocimiento".