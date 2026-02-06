La MERP del País Vasco entrega 14.000 firmas al Ararteko para blindar las pensiones en la Constitución

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) en el País Vasco entregará el próximo lunes, 9 de febrero, en la sede del Ararteko, alrededor de 14.000 firmas recogidas en Euskadi en defensa del blindaje constitucional de las pensiones públicas como derecho fundamental.

Esta entrega de firmas constituye una acción previa a las movilizaciones que se celebrarán de forma simultánea en todas las ciudades del Estado a finales del mes de febrero, dentro de la campaña estatal de la MERP.

La MERP es una plataforma social y ciudadana que agrupa a cientos de organizaciones -sindicatos, asociaciones de mayores, colectivos juveniles, entidades vecinales y profesionales- con el objetivo único de reformar la Constitución para que las pensiones públicas "queden protegidas como derecho fundamental, prohibiendo cualquier recorte, privatización o pérdida de poder adquisitivo".

Según ha apuntado desde la plataforma, la entrega de firmas se produce en un contexto marcado por las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, que ha planteado "ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, ajustar la edad de jubilación y revisar la indexación al IPC antes de 2031".

En un escenario económico internacional "complejo y con presiones sobre el gasto público", la MERP considera que "las pensiones no pueden volver a ser la variable de ajuste".

Desde la plataforma se insiste en que el blindaje constitucional es "la única garantía estructural para proteger tanto a los pensionistas actuales como a las generaciones futuras, evitando que las pensiones dependan de mayorías parlamentarias coyunturales o de decisiones políticas anuales".

PRÓXIMOS PASOS

Durante la reunión autonómica celebrada en enero, la MERP País Vasco acordó intensificar la campaña en 2026 con nuevos compromisos políticos y sociales, entre ellos, impulsar un debate con los portavoces del Pacto de Toledo en el Congreso; publicar un manifiesto respaldado por juristas y constitucionalistas; convocar concentraciones en todo el país en la última semana de febrero; y reforzar las acciones públicas de difusión y recogida de apoyos.

La plataforma ha recordado que en 2025 logró que la mayoría de partidos con representación en el Congreso se comprometieran a abrir un proceso de diálogo sobre el blindaje constitucional de las pensiones.