Metro Bilbao opera a primeras horas con el 60,36% de los servicios habituales de un día laborable

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BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao opera, a primeras horas de este miércoles, jornada en la que hay convocada huelga general para reclamar una vivienda digna y mejores salarios, con el 60,36% de los servicios habituales de un día laborable, según han informado desde el suburbano.

Ante la huelga general convocada por distintos sindicatos para este 11 de noviembre, Metro Bilbao asegurará el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos para el conjunto del transporte público por parte del Gobierno vasco, según la Orden de 6 de noviembre emitida por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo.

De esta manera, el metropolitano garantizará al menos el 30% de los servicios habituales de un día laborable, si bien los mínimos decretados podrían verse reforzados en función de la disponibilidad del personal, "como en otras ocasiones". Los horarios de paso de los trenes podrán consultarse en su web.

A las 9.23 horas de este miércoles, Metro Bilbao ha indicado que, aunque los servicios mínimos decretados establecían garantizar un 30% del servicio, hasta este momento se están ofreciendo el 60,36% de los servicios habituales de un día laborable.

Por otro lado, ante la posibilidad de que se produzcan aglomeraciones, ha decidido restringir el acceso de los perros de más de ocho kilos durante toda la jornada, tal y como se recoge en las Condiciones Generales de Contratación de Metro Bilbao.