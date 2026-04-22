Mikel Baraiazarra Ziarreta, reelegido como candidato del PNV a la Alcaldía de Meñaka (Bizkaia)

Mikel Baraiazarra, candidato del PNV a la Alcaldía de Meñaka (Bizkaia) - PNV

BILBAO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Meñaka ha reelegido por unanimidad a Mikel Baraiazarra Ziarreta como candidato a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027, renovando su confianza en su liderazgo para seguir construyendo una alternativa "sólida" para el municipio vizcaíno.

En un comunicado, la formación jeltzale ha destacado que esta reelección supone apostar por un proyecto político "basado en la cercanía, el compromiso y el trabajo constante", que ha permitido al PNV seguir siendo una "referencia en la defensa de los intereses de las y los meñakarras".

En ese sentido, ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante la legislatura, trasladando propuestas e iniciativas alineadas con el proyecto presentado en 2023, como el impulso de una movilidad más segura y sostenible -con la propuesta de conexión peatonal y ciclista entre núcleos del municipio-, la mejora de los servicios básicos y equipamientos, así como el refuerzo de políticas orientadas a la cohesión social, la igualdad y el impulso del euskera.

Asimismo, el PNV ha subrayado la labor realizada desde la oposición, con una actitud "constructiva, centrada en aportar, fiscalizar y proponer medidas que contribuyan a mejorar el día a día de las y los meñakarras, con el objetivo de construir un municipio más equilibrado, dinámico y preparado para el futuro".

El PNV de Meñaka también ha remarcado que Baraiazarra representa "la garantía de un proyecto serio y realista, con propuestas concretas y vocación de gobierno", poniendo en valor su conocimiento de la realidad local y su capacidad de trabajo.

Nacido y criado en Meñaka, Mikel Baraiazarra Ziarreta, de 48 años, es padre de dos hijos y trabaja en el ámbito de la gestión industrial. Nacido y criado en Meñaka, mantiene una estrecha vinculación con el municipio.

El candidato ha agradecido el apoyo recibido y ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con ilusión, responsabilidad y compromiso", y con la voluntad de "seguir trabajando desde la cercanía, escuchando a las y los meñakarras y dando respuesta a sus necesidades". "Queremos construir un Meñaka mejor, con propuestas que mejoren la calidad de vida, refuercen los servicios públicos y generen oportunidades para todas y todos", ha añadido.