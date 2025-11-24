Mikel Erentxun cerrará la gira del 40 aniversario de Duncan Dhu con un concierto el 16 de enero de 2027 en Madrid - GET IN

SAN SEBASTIÁN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mikel Erentxun ofrecerá "uno de los conciertos más especiales de su carrera" el 16 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid. La cita, que se desarrollará en el marco del festival Inverfest, supondrá el cierre de la gira del 40º aniversario de Duncan Dhu.

Desde la promotora Get In han destacado que la cita de Madrid será "el mejor de los cierres de un tour que ha superado todas las expectativas" y que ha llevado a Erentxun y a su banda a recorrer los principales festivales del Estado durante todo este año.

Han sido más de 50 conciertos a los que se sumarán citas más íntimas como las que tendrán lugar entre noviembre y diciembre de este año en Bilbao, Pamplona y San Sebastián.

Con un repertorio lleno de clásicos y una "respuesta masiva" del público, la gira DD40 se prolongará también durante todo el 2026 con alguna fecha más en España, pero sobre todo en el ámbito internacional con giras en diferentes países. Entre ellos, los conciertos que ofrecerá en el mes de marzo en nueve ciudades de México y que ya están a la venta.

La de Madrid será, por lo tanto, la última oportunidad para disfrutar en directo de un repertorio "emblemático" que supone "todo un viaje musical nostálgico" con el repaso de los primeros álbumes hasta los más icónicos de Duncan Dhu: "Cien gaviotas", "Una calle de París", "Casablanca", "En algún lugar" y "Esos ojos negros", entre otros muchos temas.

Un concierto en el que Erentxun y su banda, formada por Rubén Caballero (guitarra), Mikel Azpiroz (teclados), Fernando Neira (bajo) e Igor Telletxea (batería), despedirán una gira que "ha demostrado con creces que cuarenta años de historia no son una simple cifra, sino una fuente viva de emoción, música y conexión con varias generaciones y toda una celebración de un legado musical que sigue siendo tan relevante como hace cuatro décadas", han destacado.