Mikel Torres niega que los consejeros del PSE-EE se sientan "incómodos" con las "posiciones políticas" de Eneko Andueza

Asegura que todos los cargos socialistas coinciden en denunciar "el abuso" de los cambios de exigencias del euskera en la administración

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Trres, ha negado que los consejeros del PSE-EE se sientan "incómodos" con las "posiciones políticas" del secretario general de la formación, Eneko Andueza. Por el contrario, ha asegurado que todos los cargos socialistas coinciden en denunciar "el abuso" de los cambios de exigencias del euskera en la administración vasca.

Mikel Torres ha respondido de esta forma a las manifestaciones del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, que este miércoles ha afirmado que "los deberes" que "a veces" traslada al Ejecutivo autonómico el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, crean "una situación más incomoda" para los consejeros socialistas que para los del PNV.

Andueza aseguró, tras el acuerdo entre PNV y EH Bildu en la tramitación de sus respectivas iniciativas para el 'blindaje' del euskera en las OPE de la administración vasca, que la coalición de gobierno PNV-PSE "está en riesgo" por los consensos entre ambas formaciones nacionalistas.

A través de las redes sociales, Torres ha puntualizado que todas las decisiones que adopta el PSE-EE "responden a un sistema democrático interno" del que, según ha señalado, están "muy satisfechas" todas las personas "que desempeñan cargos orgánicos e institucionales".

Según ha asegurado, el PSE-EE tiene un secretario general y unos órganos de dirección "que trabajan todos en la misma dirección y con el mismo criterio y objetivo político". "No experimentamos, por tanto, ninguna incomodidad cuando nuestro secretario general, Eneko Andueza, traslada una posición política sobre cualquier asunto", ha puntualizado.

Por el contrario, Mikel Torres ha señalado que él, como vicelehendakari, y sus compañeros socialistas en el Consejo de Gobierno, sí se sienten "incómodos" cuando "parece que se pretende negar al Partido Socialista su capacidad para tomar decisiones, manifestar un criterio propio, defender consensos alcanzados hace no tanto o, simplemente, disentir".

"DOLOROSO E INJUSTO"

"Que nuestro socio de gobierno, el PNV, trate de perjudicar la imagen de nuestro secretario general nos resulta doloroso, por injusto, pero que esas voces procedan, precisamente, del propio Consejo de Gobierno, no es de recibo", ha lamentado.

Según Mikel Torres, esta "no es la primera vez que se pretende sugerir algo así" y ha agregado que "resulta evidente que el consejero Bingen Zupiria no ha estado acertado en sus declaraciones de hoy".

A juicio del vicelehendakari socialista en el Ejecutivo autonómico, el lehendakari, Imanol Pradales, "ha acotado a la perfección esta mañana las prioridades respecto a la estabilidad y el trabajo en común de los dos partidos".

"Existe un buen clima de trabajo en el Gobierno Vasco y una buena relación entre los miembros de los dos partidos", ha manifestado, a la vez que ha apuntado que "de ello" puede "dar fe".

Además, ha señalado que la coalición arroja resultados que los socialistas "siempre" han valorado, pero ha avisado de que "esto no es incompatible con denunciar el abuso que se pretende con los cambios sobre las exigencias del euskera en la administración". "Y, en eso, coincidimos todos los cargos orgánicos e institucionales socialistas", ha advertido.