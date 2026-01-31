Miles de jóvenes secundan en Bilbao el llamamiento de GKS a "crear un muro de contención contra el fascismo"

Manifestación de GKS "contra el fascismo y el autoritarismo" en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) --Coordinadora juvenil socialista-- ha congregado este sábado en Bilbao a miles de personas, la mayoría jóvenes, que se han manifestado por las calles de la capital vizcaína para llamar a "crear un muro de contención contra el fascismo". En Pamplona han celebrado también una convocatoria con el mismo objetivo.

La marcha ha dado inicio pasadas las 18.15 horas de la tarde, desde la plaza del Sagrado Corazón de la capital vizcaína, presidida por una pancarta en la que podía leerse el lema "Faxismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka gazte langileok borrokara!" (Contra el fascismo y el autoritarismo de los estados, jóvenes trabajadores a la lucha).

Durante el trayecto, los manifestantes han coreado eslóganes asegurando que "la lucha es el único camino", así como animando a "combatir el fascismo", y han alzado la voz para animar a "la lucha comunista". Además, han portado banderas de Palestina, así como enseñas comunistas y símbolos representativos de la lucha obrera, y han encendido bengalas.

Antes de comenzar la protesta, la integrante de GKS Aroa Arrizubieta ha asegurado que la organización juvenil ha "tomado las calles" este sábado en Bilbao y Pamplona "para demostrar que ante el autoritarismo de los estados" hay una juventud que "de verdad, tiene un compromiso real para hacer frente al fascismo".

Según ha defendido, "ante la ofensiva política de la oligarquía y el nuevo fascismo que se está articulando", resulta "imprescindible" que haya "grandes organizaciones comunistas" que le hagan frente.

GKS considera "importante" que se exista "un frente de clase que combata las reformas autoritarias y militaristas" que se llevan a cabo en la actualidad.

"MURO DE CONTENCIÓN"

Por ello ha animado "a todos aquellos que quieran de verdad hacer una aportación" a crear "un muro de contención contra el fascismo". "Un muro de contención de la clase trabajadora", ha precisado, a la vez que ha invitado, "a toda la juventud trabajadora" a "la lucha y a la organización".

La marcha ha atravesado la Gran Vía bilbaína hasta la Plaza Circular, a la que se han ido sumando, durante el recorrido, cientos de personas, especialmente jóvenes.

Una vez llegada a la Plaza Circular, la manifestación ha proseguido por la calle Buenos Aires hasta llegar al Ayuntamiento, donde ha finalizado. Cuando los manifestantes han llegado a la explanada del Consistorio, el puente del Ayuntamiento se encontraba totalmente ocupado por los participantes.